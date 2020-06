New Grappler Baki : Une autre aventure de la Saga Baki arrive sur Netflix

Grâce à Netflix, l’aventure de Baki Hanma continue. Un OVNI du manga, la série est produite par le japonnais Keisuke Itagaki. Ce mois de juin, les fans peuvent encore se réjouir car une nouvelle version vient sur la plateforme.

S’appuyant sur le grand soutien de ses fans, la série animé Baki n’est jamais éteinte depuis ces années. Grappler Baki n’est autre que l’histoire du fils de l’homme le plus fort et le meilleur combattant de tous les temps. Dans la vie, Baki ne possédait qu’un seul défi : surpasser la force de son père Yujiro Hanma. A cet effet, Baki connait bien la règle comment atteindre son objectif : remporter la victoire du « tournoi du sous-sol », une énorme compétition d’arts martiaux qui rassemble tous les plus grands guerriers du monde.