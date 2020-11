New Destiny 2: les exotiques et les quêtes au-delà de la lumière sont ici après la première mondiale du raid

Les gardiens se réjouissent, car la Deep Stone Crypt de Destiny 2 a été nettoyée après une première journée de raid absolument sauvage. De plus, avec la fissuration de la crypte, toute une série de nouveaux contenus ont été débloqués pour les joueurs de Beyond Light. Cela comprend plusieurs nouvelles quêtes, trois nouveaux exotiques pour que vous soyez satisfait de la gâchette et de nouvelles zones sur Europa pour que vous puissiez défier.

À 13h00 HE / 10h00 PT / 18h00 GMT le 21 novembre, la crypte a ouvert ses portes aux équipes de pompiers involontaires espérant se baigner dans la gloire du premier jour. Handicapée par les lois du mode Concours – un ensemble de restrictions introduites lorsque le raid Crown of Sorrow a été lancé – chaque équipe a traversé les épreuves et les tribulations endémiques à l’installation Europa de Clovis Bray pour empêcher la Maison du Salut Fallen de détruire la lune gelée. .

Après qu’une myriade d’équipes de pompiers se soit abattue pour obtenir le titre de raid quasi sacré « World First », il a maintenant été confirmé que Luminous est le premier à avoir abattu le dernier boss déchu cinq heures et demie seulement après la sortie du raid. Pour le reste d’entre nous, simples mortels, cependant, il y a aussi des nouvelles très intéressantes sous forme de nouveau contenu. En effet, dans la même veine que ce que nous avons vu avec le raid The Last Wish de l’extension Forsaken, le nettoyage de Deep Stone Crypt a débloqué le reste de l’extension Beyond Light pour tous les joueurs, avec une toute nouvelle cinématique.

En ce qui concerne le contenu lui-même, voici un bref aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à rencontrer:

Nouvelles quêtes de Variks et de l’Exo Stranger.

Le déverrouillage des missions de sabotage des Variks restantes.

Trois nouveaux exotiques: Eyes of Tomorrow (lance-roquettes), Cloudstrike (fusil de sniper) et The Lament (épée). Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce que font ces nouveaux exotiques dans notre liste Destiny 2 Exotics.

Nouvelles zones éclipsées sur Europa.

Les deux nouvelles quêtes présentent des promoteurs notables: la tâche de Variks intègre une plate-forme légère, tandis que la mission de l’Exo Stranger implique un voyage dans l’une des nouvelles zones éclipsées. Ces zones sont des zones spéciales, marquées par la chute de débris, qui tournent chaque semaine et présentent des défis similaires à ceux rencontrés dans la crypte de pierre profonde. La quête de l’Exo Stranger vous récompense également avec l’arme de poing High Albedo.

En ce qui concerne les exotiques, Eyes of Tomorrow (Deep Stone Crypt) et Cloudstrike (playlist Empire Hunt) peuvent tous deux être acquis par le biais de gouttes. Pendant ce temps, une série de quêtes exotiques qui explore le passé de Gunsmith Banshee-44 peut maintenant être engagée afin de se procurer The Lament. Avec l’accent croissant mis sur les personnages Exo dans cette prochaine étape de Beyond Light, nous espérons voir une nouvelle expansion de leur tradition au fur et à mesure de sa progression.

