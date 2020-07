New Bright Memory: La bande-annonce Infinite montre un gameplay plus puissant

in

Bright Memory: Infinite était l’un des jeux les plus impressionnants lors de la révélation du gameplay de Microsoft Inside Xbox Series X, et le développeur FYQD a maintenant publié une nouvelle bande-annonce montrant davantage le gameplay impressionnant et rapide du jeu.

La bande-annonce nous montre un peu plus la configuration narrative du jeu, ainsi que le gameplay impressionnant susmentionné. Nous avons la chance de voir du sabre, ainsi que le grappin du jeu et une sélection d’armes à feu. Comme le note FYQD dans la description de la vidéo, le doublage de la bande-annonce est en chinois (avec sous-titres en anglais), mais le jeu final proposera des doublages en japonais et en anglais.

La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, a fait ses débuts au salon des jeux chinois F5, pour lequel PCGamesN est un partenaire presse. Le jeu arrive sur Steam et vous pouvez y trouver un bref aperçu de l’intrigue. En bref, nous sommes 2036 et un phénomène mystérieux a déconcerté les scientifiques alors qu’un vieux mystère rassemble les histoires de deux mondes différents.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Bright Memory: Infinite arrive sur PC, Xbox Series X et Xbox One en 2021.

