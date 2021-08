New Amsterdam saison 3 : tout ce qu’on sait de la suite de la série médicale (diffusion en France, intrigue…)

New Amsterdam est une série dramatique médicale créée par David Schulner, basée sur le roman “Vie et mort à l’hôpital Bellevue” écrit par le Dr Eric Manheimer. Elle tourne autour du Dr Max Goodwin, le nouveau directeur du centre médical de New Amsterdam, et de sa vie quotidienne. La série met en lumière les problèmes rencontrés par les professionnels de la santé travaillant dans le secteur public moderne des soins de santé.

Alors que TF1 a déjà diffusé les 2 premières saisons de New Amsterdam et qu’elles sont également disponibles en streaming sur Netflix, il est temps de faire le point sur la saison 3 de la série médicale. Voici donc tout ce que nous savons des prochains épisodes de New Amsterdam.

Date de sortie de New Amsterdam saison 3

Aux Etats-Unis, la saison 3 de New Amsterdam a été diffusée sur NBC à compter du 2 mars 2021 et comporte 14 épisodes. En France, cette troisième saison est encore inédite et sera diffusée sur TF1, puis probablement disponible sur Salto et sur Netflix.

La saison 2 de New Amsterdam est sortie en septembre 2019 sur NBC et s’est terminée le14 avril 2020 tandis que la diffusion en France s’est terminée sur TF1 le 16 décembre 2020. 8 mois donc de décalage entre la diffusion sur NBC et TF1. Si l’on tient compte de ce délai, on peut affirmer que la saison 3 de New Amsterdam sera diffusée en France sur TF1 à partir de novembre 2021. Concernant Netflix, la saison 2 étant disponible depuis ce 21 juillet, on peut espérer que la saison 3 de New Amsterdam sera disponible sur la plateforme de streaming courant 2022.

Casting de la saison 3 de New Amsterdam

À l’exception de quelques-uns, presque tous les membres du casting principal pourraient reprendre leurs rôles respectifs dans la saison 3. Ryan Eggold reviendra sans aucun doute dans le rôle du Dr Max Goodwin, le directeur médical assidu du New Amsterdam. Freema Agyeman reprendra son rôle du Dr Helen Sharpe, chef du département d’oncologie et proche collègue de Max. Janet Montgomery réapparaîtra dans le rôle du chef des urgences, le Dr Lauren Bloom, tandis que Tyler Labine sera de retour dans le rôle du chef du département de psychologie, le Dr Ignatius “Iggy” Frome. Anupam Kher reviendra également pour interpréter le personnage du Dr Vijay Kapoor, chef du département de neurologie. La saison 3 mettra également en vedette Daniel Dae Kim dans le rôle du nouveau venu dans l’établissement médical, le Dr Cassian Shin.

Les autres personnages de retour pourraient être Alejandro Hernandez dans le rôle de l’infirmier Casey Acosta, Mike Doyle dans le rôle de Martin Mclntyre, Dierdre Friel dans le rôle d’Ella, Zabryna Guevara dans le rôle de Dora, Alison Luff dans le rôle d’Alice Healy, Em Grosland dans le rôle de l’infirmière Brunstetter, Debra Monk dans le rôle de Karen Brantley, Margot Bingham dans le rôle d’Evie, Megan Byrne dans le rôle de Gladys, et bien d’autres encore. Jocko Sims pourrait ne pas revenir jouer le rôle du Dr Floyd Reynolds dans la saison 3.

Intrigue de New Amsterdam saison 3

Dans le final de la saison 2, Max a du mal à traiter un patient souffrant de dystrophie musculaire. Le Dr Vijay Kapoor fait une rencontre coquine avec la femme d’un de ses patients, avant de réaliser qu’elle souffre d’une maladie qui déclenche ce genre de comportement. Le Dr Helen Sharpe est confrontée à une situation où plusieurs personnes souffrent des mêmes symptômes, mais comme d’habitude, elle trouve la solution. De plus, Alice et Max se séparent pour le bien des enfants.

New Amsterdam Season 3 Trailer (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

Les réalisateurs ont retiré un épisode de la saison 2 sur le thème de la pandémie, pour éviter de créer une panique parmi le public. Mais ils ont assuré aux fans qu’il pourrait être diffusé à l’avenir. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu’ils introduisent cet épisode dans la troisième saison. Dans cet épisode, la ville de New York pourrait être frappée par une épidémie d’un virus contagieux mortel, dont la source sera inconnue. Et pire encore, le Dr Kapoor pourrait être l’une des victimes. Le centre médical pourrait être confronté à une pénurie de lits et de médicaments, ce qui entraînerait un grand chaos. Et le fardeau pourrait retomber sur Max et son équipe pour s’assurer que l’hôpital est opérationnel et aussi pour trouver la source du virus et enrayer l’infection.

Dans la saison 3, le nouveau venu dans New Amsterdam, le Dr Daniel Dae Kim, pourrait mettre à l’épreuve la patience de son entraîneur, Helen. Peut-il être un intérêt amoureux potentiel pour elle ? Et maintenant que Max est à nouveau célibataire, il est possible qu’il fasse un pas vers Helen, et les fans pourraient enfin les voir en couple. Iggy pourrait continuer à lutter contre l’anxiété, à moins qu’il n’affronte ses peurs et ne cherche de l’aide. Nous pouvons également nous attendre à voir les médecins faire face à de nouveaux défis et offrir un service de premier ordre à leurs patients.