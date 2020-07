Neverwinter: Avernus – Nouvelle extension pour PS4 publiée

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont publié la nouvelle extension Neverwinter: Avernus pour PS4 et Xbox One. Cela rejoint l’intrigue de Descente infernale et les mène à leur achèvement alors que les joueurs voyagent plus profondément dans le désert d’Avernus, le premier niveau des Neuf Enfers.

Avernus enverra les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent dans un voyage passionnant, parcourant d’une aventure à l’autre au volant de machines de guerre infernales, découvrant le passé mystérieux d’Archdevil Zariel et découvrant comment leurs actions affectent directement le développement du monde du jeu. Cette extension comprend également un nouveau contenu d’histoire qui complète le scénario de l’extension précédente, qui fait partie de l’aventure sur table D&D. Baldur’s Gate: Descente vers Avernus basé.

Si vous avez hâte de vous lancer dans la nouvelle extension, vous devriez garder un œil sur notre site dans les prochains jours, car nous avons alors un petit supplément prêt pour la sortie.