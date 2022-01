Nevada Smith (C8) : faut-il voir ou revoir le western épique avec Steve McQueen ?

Western épique, Nevada Smith est un grand récit de vengeance et de passage à l’âge adulte. Dans les années 1890, les hors-la-loi Fitch (Karl Malden), Coe (Martin Landau) et Bowdre (Arthur Kennedy) assassinent les parents de Max Sand (Steve McQueen), un jeune homme métis. Malgré son manque d’éducation et d’expérience en matière de meurtre, Max jure de se venger et part à la recherche des tueurs. Il reçoit une formation en armes à feu de l’armurier itinérant Jonas Cord (Brian Keith), puis Neesa (Janet Margolin), une femme Kiowa, l’aide à identifier Coe, un joueur professionnel et expert en armes blanches.

Max localise ensuite Bowdre, incarcéré en Louisiane, et organise un braquage pour le rejoindre dans une prison brutale située au fin fond des marais. Max se lie d’amitié avec Bowdre et prépare une évasion en faisant appel à une femme de la région, Pilar (Suzanne Pleshette), qui leur fournit un bateau. Le dernier défi de Max est de retrouver Fitch, désormais chef d’une grande bande de hors-la-loi. Il adopte le nom de Nevada Smith pour masquer sa réputation grandissante et gagner la confiance de Fitch.

Réalisé par Henry Hathaway et écrit par John Michael Hayes, Nevada Smith est inspiré d’un personnage du livre The Carpetbaggers, écrit par Harold Robbins en 1961. Il s’agit d’un western richement texturé dont l’histoire de la croissance personnelle se déroule sur plusieurs chapitres. D’une grande beauté visuelle, l’histoire captivante d’une vengeance alimentée par une fureur aveugle tient aisément sur 131 minutes d’écran.

Steve McQueen, âgé de 35 ans, a du mal à incarner le jeune Max Sand dans les premières scènes, et apparaît souvent plus gaffeur que naïf. Au fur et à mesure que le récit progresse, Hathaway aurait pu aider en affinant la définition des années qui passent. Quoi qu’il en soit, McQueen s’améliore vers la fin du film, et sa personnalité cool est totalement en phase avec son personnage lors de la confrontation finale avec Fitch.

En cours de route, la séquence de la prison de Louisiane est presque un film dans le film et introduit un cadre unique dans le milieu du western. Le long détour de Max vers un camp de prisonniers brutal et les dangereux marais environnants est d’une intensité singulière et mémorable.

Au niveau métaphysique, Max commence comme un vaisseau vide ne connaissant que sa famille, puis le mal pur et la haine. Son parcours lui fait découvrir un homme bon, Jonas Cord, deux femmes bonnes de chaque côté de son héritage, Neesa et Pilar, la signification d’une communauté nourricière avec la tribu Kiowa, et enfin Dieu, à travers une rencontre avec le père Zaccardi (Raf Vallone). Au moment où Max est prêt à clore le chapitre de la mort de ses parents, il est mûr, éduqué et beaucoup plus sage vis-à-vis du monde et de son potentiel.

Karl Malden, Martin Landau, Arthur Kennedy, Brian Keith et Vallone offrent un soutien solide sans voler de scènes. Suzanne Pleshette laisse une impression obsédante, sa Pilar, prisonnière sans crime, sacrifiant tout pour un homme tout en restant inconsciente de son potentiel d’exploitation. Nevada Smith recherche une justice de marque violente, mais tombe sur la compassion et l’humanité nécessaires à un avenir différent.