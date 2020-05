Neuf jouent au hardball pendant les négociations, envisage le bras numérique de NRL dans un nouvel accord télévisé

La LNR pourrait être préparée à une bataille pour conserver son bras numérique lucratif avec son partenaire de diffusion Nine.

La société de diffusion gratuite est prête à utiliser l’incertitude entourant la pandémie de Covid-19 pour forcer un accord remanié jusqu’à la fin de 2025, rapporte le Sydney Morning Herald.

Coronavirus: NRL fait un pas vers le retour

Et toute nouvelle proposition est susceptible d’inclure une tranche de l’aile numérique du code qui comprend NRL.com et les applications et sites Web des clubs membres.

Neuf diffuseurs rivaux, Fox, ont longtemps soutenu que la propre production de la ligue les opposait à leurs offres numériques et une source affirme que l’accès aux 1,6 million d’abonnés de la LNR pourrait faire partie d’une offre de renégociation.

La proposition s’inscrit également dans l’objectif de Neuf PDG Hugh Marks de rediriger les fonds du siège social vers les clubs.

Clint Gutherson confiant aux joueurs de suivre les mesures de biosécurité

Nine a demandé au président de l’ARLC, Peter V’landys, de décrire comment il entend réduire les coûts après avoir publié le mois dernier une déclaration pointant « des années de mauvaise gestion » à League Central.

Nine fait valoir que si l’accord de diffusion ne se fait pas à un prix réduit, le réseau ne sera pas en mesure de soumissionner pour les futurs droits de la ligue de rugby.

Vendredi, neuf ont indiqué qu’ils ne sont prêts à payer qu’environ 76% des 118 millions de dollars dus à la ligue cette année après le report de la saison, puis leur raccourcissement.

