Neuf émissions télévisées, Roy et HG reviennent pour 40 ans

Les diffuseurs sportifs emblématiques et les funnymen ‘Rampaging’ Roy Slaven et HG Nelson reviendront sur les 40 ans de State of Origin dans un reportage spécial pour la couverture de Nine de l’ouverture de la série mercredi.

Le couple de comédiens est devenu une partie intrinsèque du folklore Origin avec leur commentaire décalé et hilarant de la série inter-états pour la radio Triple J.

Roy et HG pendant le tournage de leur spéciale Origin. (Neuf)

Ils ont appelé les joueurs par leurs propres surnoms, certains qui resteront longtemps dans la mémoire, notamment:

Butterball Buderus – L’ancien capitaine de la NSW, Danny Buderus, n’a pas été épargné pour ses prétendues mauvaises compétences en maniement du ballon.

Réfrigérateur et congélateur – Argot de rimes pour le prop du Queensland Petero Civoniceva

Le monticule herbeux – L’ailier du Queensland Brett Dallas

Tina Turner – Ben Ikin

Le garçon de douche d’or – Julian O’Neill en référence à un incident au Jupiters Casino sur la Gold Coast

Fromage et ciboulette / Sel et vinaigre – surnoms des frères Darren et Jason Smith d’après les célèbres saveurs de Smiths Chips

Os crus – Craig Fitzgibbon pour sa tête chauve

La carte brûlante – John Cartwright en référence à la série télévisée Bonanza, qui présentait la famille Cartwright et une carte brûlante pour son intro

Tirelire Homme – Nathan Hindmarsh en référence à avoir été montré pour avoir porté son short bas et avoir montré une « fente à pièces »

Pasteur Stevens – en référence à la foi de Jason Stevens

Ce ne serait donc pas un grand anniversaire Origin sans une touche de magie Roy et HG et c’est ce que Nine vous apportera lors de la couverture de mercredi soir.

L’entraîneur des Maroons du Queensland Wayne Bennett (Getty)

Taquinant leur apparence, Roy et HG ont promis de parler des meilleurs moments de Phil Gould, Ray Warren, Brad Fittler et Wayne Bennett, avec Roy ajoutant: « Nous allons vraiment ouvrir Wayne, l’homme tranquille de la ligue de rugby. »

« Il parlera pour la première fois de 40 fabuleuses années de fureur », a conclu HG Nelson.

La légende du Queensland Chris ‘Choppy’ Close sera également présente dans la couverture de Nine, qui a remporté l’homme du match lors du tout premier match Origin en 1980.

Chris ‘Choppy’ Close (à gauche, photographié avec Justin Hodges) est une icône du Queensland. (Neuf)

En utilisant les dernières technologies de diffusion, la légende du Queensland fera une présentation du gazon sacré de Lang Park tel qu’il était pour ce jeu il y a 40 ans, recréant sa première expérience d’un concept qui allait devenir un phénomène sportif.

Marquant également les 40 ans d’Origine, la diffusion de l’ouvreur de la série par Nine sera utilisée pour annoncer les équipes d’origine de tous les temps votées par les fans pour représenter la NSW et le Queensland.

Bien que l’expérience de diffusion soit de première classe pour tous les téléspectateurs d’Origin, elle sera complétée par une tourbière en direct créée par l’icône du Queensland Johnathan Thurston, en exclusivité sur wwos.com.au.

La diffusion de Nine’s Origin commence à 19h (AEDT) mercredi, avec la couverture d’après-match jusqu’à 23h10.