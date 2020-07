Neuf arrestations après la célébration du championnat à Liverpool

Fête du titre avec des conséquences: à Liverpool, il y a eu neuf arrestations autour de la remise du trophée du championnat à Liverpool par le manager de l’équipe Jürgen Klopp mercredi soir. Des milliers de fans s’étaient rassemblés lors du dernier match à domicile sur Anfield et ont célébré le premier championnat en 30 ans.

Pour le match de Premier League contre Chelsea (5-3), la police a en fait établi une zone restreinte de 48 heures autour du stade comme mesure de protection contre la couronne. De plus, le club et la ville avaient demandé aux fans de célébrer le titre à domicile. Cependant, cela a été ignoré par beaucoup. Les adeptes se sont rassemblés, ont grimpé sur des clôtures et allumé des pyrotechniques.

L’association a commenté les incidents jeudi. Le club a été « déçu par les scènes qui se sont déroulées à l’extérieur du stade et par le fait que plus aucun public n’a suivi notre demande de célébrer à domicile ». Liverpool a également tenu à « remercier ceux qui ont célébré chez eux et ainsi protégé les habitants de notre ville d’une nouvelle propagation de la pandémie », a indiqué un communiqué.

Des images similaires sont apparues à Leeds après la victoire à domicile 4-0 de Leeds United contre Charlton Athletic. Des centaines de fans ont célébré le championnat de la ligue et la promotion associée en Premier League devant le stade du club. Il y a eu quatre arrestations.