Nettoyez votre coffre-fort d’armure Destiny 2, transmog tire des collections

Il y a quelque temps, nous avons appris que Destin 2 aurait en effet un système de transmogrification complet, permettant aux joueurs de faire ressembler leur armure à n’importe laquelle de leurs pièces d’armure gagnées. La question dans l’esprit de nombreux joueurs à l’époque était de savoir si le système de transmogrification exigerait que les joueurs aient cet équipement en inventaire ou s’il tirerait des collections. Bonne nouvelle, vous pouvez commencer à nettoyer votre coffre-fort de toute cette vieille armure inutilisée que vous gardez dans le coin « au cas où ». Luke Smith a confirmé que le système de transmogrification, lorsqu’il sera introduit, extraira les données de vos collections.

Smith a répondu à cette question sur un flux TwitchGaming où on lui posait des questions sur Destin 2, Au-delà de la lumièreet l’avenir de la franchise. Vous pouvez regarder le court échange ci-dessous:

«Ce que nous faisons avec la transmogrification… vous n’aurez pas besoin d’avoir la copie dans votre inventaire», dit Smith. «Vous pouvez simplement supprimer toute cette merde. Nous allons récupérer les données de votre compte. » Smith s’arrête avant de détailler l’ensemble du système de transmogrification, mais dit que les choses qui seront éligibles seront les choses que vous avez collectées tout au long de votre voyage, pas seulement ce que vous avez sous la main.

«Alors que vous vous préparez pour Beyond Light, si vous voulez simplement supprimer un tas de vieux trucs que vous gardiez parce que vous vouliez avoir l’air doux; ce vieux casque Ego Talon IV Warlock – toujours probablement mon casque Warlock préféré dans le jeu – je peux le supprimer. Je n’ai pas besoin de garder ça autour de moi.

Le responsable de la communauté, Dylan Gaffner, l’a confirmé sur Twitter, disant aux gardiens d’aller nettoyer un peu d’espace dans le coffre-fort.

Par @thislukesmith – Vous n’avez pas besoin d’avoir des pièces d’armure dans votre coffre-fort lorsque Transmog est en ligne pour qu’elles soient éligibles. Basées sur les collections. Libérez de l’espace dans le coffre-fort. <3 – dmg04 (@ A_dmg04) 29 octobre 2020

Il a ensuite rappelé aux joueurs que Transmog ne venait pas avec Au-delà de la lumière et est actuellement prévu pour une saison future.

Même avec 500 emplacements d’inventaire disponibles, de nombreux joueurs de longue date qui exécutent trois personnages depuis le début de Destin 2 avoir beaucoup d’articles qui prennent de la place. Les armes et équipements ajoutés à chaque nouvelle saison nécessitent souvent un remaniement de l’inventaire et des choix difficiles sur les pièces auxquelles vous pouvez vous permettre de dire au revoir, même si vous n’en utilisez probablement pas la grande majorité (je suis sur cette photo et je n’aime pas il). S’il y a quelque chose auquel vous vous accrochez uniquement pour l’apparence en prévision de Transmog, libérez-vous de ses chaînes et transformez-le en quelques éclats légendaires.

Bungie a également publié de nombreuses informations sur Au-delà de la lumière aujourd’hui et comment l’économie fonctionnera avec la disparition des destinations et de nombreux autres changements. Vous pouvez plonger dans le vif du sujet dans l’article de blog This Week at Bungie de cette semaine.

Et enfin dans Destiny News, Bungie a publié une nouvelle bande-annonce pour Au-delà de la lumière ce matin, la grande bande-annonce de lancement épique, pleine d’action et sur une superbe couverture de «Paint it Black». Cela vaut bien une montre pour faire rouler le train hype. Il n’y a pas une tonne de nouvelles révélations, mais il contient des taquineries alléchantes de personnages et de moments que nous n’avons jamais vus auparavant.

Plus tôt cette semaine, Bungie a publié un ViDoc de 15 minutes pour Au-delà de la lumière pour ceux qui espèrent quelque chose d’un peu plus en profondeur. Le ViDoc couvre également le scénario de la saison de la chasse qui semble être absent de cette bande-annonce de lancement.

Êtes-vous heureux de commencer à nettoyer votre coffre-fort? De combien d’espace libre disposez-vous actuellement? Faites le nous savoir dans les commentaires.