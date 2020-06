Netflix’s Dating Around Season 2: Date de sortie et bande-annonce expliquées!

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Netflix: toujours, Netflix propose des émissions pour adolescents. Netflix sait comment maintenir son public engagé avec les émissions. Une autre de ses créations est Dating Around. La saison 1 de Dating Around a été appréciée par le public. Dating Around est basé sur des rendez-vous à l’aveugle, de l’amour, de la maladresse et des conversations amusantes. Dans l’histoire, six personnes différentes tentent leur chance avec leurs rendez-vous à l’aveugle. Reste à savoir qui finit par avoir un partenaire et qui finit seul?

Date de sortie de Dating Around Season 2:

L’émission a été heureusement tournée avant la situation pandémique actuelle. Ainsi, il n’est pas retardé et est prêt à être diffusé sur Netflix. La date de sortie exacte de l’émission est le 12 juillet 2020. La date de sortie a été annoncée par Netflix sur ses calendriers. Netflix a rendu public le calendrier de juin de l’émission.

La bande-annonce de Dating Around a expliqué:

La bande-annonce de l’émission a été publiée il y a quelques semaines et est disponible sur Netflix. Dans la bande-annonce, six personnes trouvent l’amour à travers leurs rendez-vous aveugles. Au départ, la bande-annonce montre aussi un peu de maladresse et de plaisir dans les blinds. Tout d’abord, ils se présentent et dînent ensemble.

Dans la seconde moitié de la bande-annonce, les couples semblent plus amicaux les uns avec les autres. D’un autre côté, ils ont même leurs combats et leurs arguments. Le concept consiste simplement à savoir quel couple peut résoudre leur combat sera ensemble et le reste ne le sera pas.

Dating Around Season 2 a été tourné à la Nouvelle-Orléans. Lors de la saison précédente, Gurki Basra a marché seul et les fans en étaient fiers. Qui marchera seul cette année? Découvrez et marquez la date, 12 juin 2020.

