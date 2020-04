Netflix’s Cooked With Cannabis – Détails en streaming et faits saillants de l’émission

– Publicité –



L’année dernière, avril est un mois spécial pour ceux qui aiment se détendre avec un petit «rafraîchissement à base de plantes» (comme le dirait Tai de Clueless). Il est 4/20 tout le mois, également en l’honneur de cette fête (relativement nouvelle), Netflix a récemment publié une nouvelle émission de cuisine, avec une touche: Cooked With Cannabis.

Cooked With Cannabis est, plus ou moins, comme la plupart des autres concours de cuisine que vous avez l’habitude de voir. Il y a trois chefs d’horizons différents, chacun en compétition pour gagner un prix de 10 000 $.

Pour pouvoir gagner ce prix, ils doivent produire un repas de trois plats basé sur un thème pour un panel de deux juges: le chanteur et saucier Kelis, et le combattant expert Leather Storrs; également en tant que panel tournant de juges de célébrités, y compris des célébrités, des comédiens, des drag queens et des musiciens. Oh, et ils doivent infuser leur cuisine sous une forme ou une autre, avec de la marijuana.

Cette série aurait pu être considérée comme controversée il y a cinq ou six décennies. Jusqu’en 2012, la marijuana récréative était illégale et était considérée comme un tabou important.

Maintenant, cependant, la conversation est en train de changer: actuellement, le bourgeon est pleinement légal et dépénalisé dans 11 États et le district de Colombie, et la plupart des autres pays ont autorisé des gains de marijuana médicinale, ou du moins dépénalisé la drogue. Reste-t-il totalement interdit?

Et, naturellement, ce ne sont pas simplement les lois qui changent les sentiments concernant l’utilisation et la jouissance de la marijuana sont en train de changer, et un nombre croissant de personnes commencent à expérimenter et à apprécier le matériel. En conséquence, de nouvelles méthodes de consommation (et des méthodes plus sophistiquées en la matière) font leur apparition, telles que des versions plus complexes de ce que l’on appelait autrefois les «produits comestibles».

Juger fonctionne un peu différemment

Parce que Cooked With Cannabis est bien plus qu’un simple fait de faire un délicieux repas, les candidats ne sont pas seulement jugés sur la qualité de leurs plats. Cela en fait partie, et la capacité de préparer un repas est certainement une nécessité à avoir sur l’écran, mais c’est plus que cela dès que vous êtes dans la pièce avec deux chefs talentueux.

Les candidats sont jugés, comme dans une série de cuisine normale, sur le goût et la présentation. Ils ont jugé à quel point ils adhèrent au thème de l’incident – comment relient-ils leur plat à leur vision de leur avenir s’il s’agit d’un épisode sur la nourriture à l’avenir? Comment leur culture est-elle représentée par leur plat s’il s’agit d’un épisode de mange?

Enfin, mais certainement pas des moindres, les candidats sont jugés sur leur capacité à créer une expérience cérébrale pour leurs invités. Sachez que le jugement n’est pas «À quelle hauteur les repas nous amènent-ils» car il ne s’agit pas de savoir qui emballera le plus de punch dans son plat.

Il s’agit d’une expérience. Être trop élevé peut être désagréable, car la marijuana est traitée sur votre foie plutôt que sur vos poumons, et il est facile d’en faire trop avec des produits comestibles, donc cela prend du temps. La partie de l’art pour ces chefs serait de savoir à quel point chaque classe est susceptible de créer leurs invités, quand elle va frapper et comment elle peut se sentir.

Il y a beaucoup plus de stratégie pour cela que vous ne le pensez, et quelques chefs s’y emploient de manières différentes. Certains emballent chacun des punchs «trippants» au début et chargent leur toute première classe de THC (la partie hallucinogène de la plante, qui est celle qui rend les gens «gros»).

Après cela, ils respirent le reste de leurs cours avec du CBD (la composante relaxante de la plante, ce qui fait que les gens se sentent détendus et soulagent la nervosité), pour former un « contrôle » de l’effet. Pour que leurs invités montent un peu plus 18, d’autres vont progressivement monter les deux dans chaque cours.

Bien sûr, parce que les juges mangent chacun de ces repas simultanément, et ne les mangent pas entièrement, ils n’ont pas à ressentir l’effet complet de ces plans: les deux hôtes, tous deux expérimentés dans l’art de la cuisine en utilisant du cannabis, jugez plus sur l’idée que sur l’effet qu’ils ressentent vraiment.

Là pour pot que juste de planer

Une grande partie de la stigmatisation ou du jugement entourant la marijuana provient de la désinformation ou du manque d’informations, de ses impacts et de ce qu’elle est vraiment. Cela montre les avantages qu’il peut avoir et fonctionne pour en apprendre davantage sur la substance de manière positive, en montrant les résultats.

Pour commencer, l’émission donnera à ses téléspectateurs une petite leçon de langue chaque fois qu’un «mot à la mode» apparaît sur l’émission. Il enseigne le langage de la marijuana comme le THC et le CBD (définis ci-dessus), en plus de mots comme les terpènes (la partie de la plante qui dégage un parfum) et les cannabinoïdes (la partie de la plante qui a du THC et du CBD).

Ils veillent à ce que les téléspectateurs comprennent exactement ce que les chefs utilisent pour obtenir chaque partie de la plante et comment la qualité générale de leur nourriture augmente.

Ils vous décrivent les différentes souches de marijuana pourquoi, ce qui met en évidence la complexité et l’art de ce qu’ils font et les chefs utilisent.

Les touches ou certains ingrédients qu’ils utilisent dans leurs plats sont des cannabinoïdes: ils utilisent des choses telles que les terpènes et la fumée uniquement pour la saveur, car chaque race a des goûts et des odeurs caractéristiques qui peuvent améliorer un plat. En fin de compte, à la fin de la journée, c’est toujours une herbe – que vous pourrez apprendre à apprécier autant que le vin ou la bière artisanale.

Les candidats eux-mêmes donnent beaucoup d’authenticité. Un chef était biochimiste avant d’utiliser son histoire biochimique pour aider à faire des infusions magistrales dans sa cuisine, a également commencé à cuisiner avec du cannabis.

Un autre propose des brunchs éducatifs où les gens peuvent amener leurs amis et leur famille pour en apprendre davantage sur la marijuana et ses applications, et l’essayer. Un autre, qui veut manger du cannabis quotidiennement pour fonctionner avec sa nervosité, s’attend à informer les téléspectateurs sur les avantages médicinaux.

Et encore un autre, qui a cuisiné avec du cannabis « Depuis avant l’iPhone initial » est juste heureux de pouvoir finir la stigmatisation autour du cannabis dans la zone de cuisson, en plus de la généralité.

Cooked With Cannabis fait un excellent travail pour mettre en lumière ce que certains cuisiniers disent depuis des années: cette fabrication signifie consommer du cannabis à travers la nourriture, c’est plus que faire des brownies dans votre appartement universitaire.

C’est un art, et qui nécessite beaucoup de réflexion, de pratique et de patience pour bien se comporter. Et, si les réactions des invités et des juges du spectacle sont une indication, c’est un art qui, nous l’espérons, viendra plus à l’avenir à l’avant-garde de la société.

