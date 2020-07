Netflix vient d’annoncer sa liste de versions d’août 2020

– – – Netflix a récemment annoncé sa liste de versions d’août 2020. qui comprend 60 nouveaux titres originaux. Il y a beaucoup à attendre le mois prochain. Cependant, nous avons également une avance sur les développements passionnants qui attendent les fans de Netflix en septembre. Netflix Le service de streaming n’a pas encore annoncé sa programmation de septembre. mais nous vous raconterons une dizaine de nouveaux films et émissions qui feront leurs débuts sur tout le mois. Juillet a été un mois énorme pour les lecteurs de Netflix. Assurez-vous de vérifier tout ce que le géant du streaming a publié ce mois-ci pour vous assurer de ne rien manquer d’important. Les points forts incluent The Old Guard avec Charlize Theron. la première saison de Cursed avec Katherine Langford et la saison 2 de The Umbrella Academy, qui sortira ce vendredi. Vous trouverez plus d’une centaine de nouveautés prévues pour le deuxième mois aux États-Unis. comme un impressionnant 60 films et séries originaux Netflix distincts dont le lancement est prévu pour août 2020. Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt La saison 5 de cette série à succès Lucifer est parmi les arrivées les plus importantes d’août. et nous pourrions également nous attendre au thriller à gros budget Project Power avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt vers le milieu du mois. Il y a de quoi être enthousiasmé en ce moment si vous êtes abonné à Netflix, mais il est temps de regarder plus loin dans l’avenir. Non, Netflix n’a pas encore déclaré sa liste de sorties de septembre 2020. et il faudra un certain temps avant que le calendrier de sortie complet pour septembre ne soit déclaré. Il y a eu neuf noms distincts qui ont déjà été vérifiés pour figurer dans le catalogue de contenu du streamer en septembre. cependant, et nous vous en parlerons ici. AMAZON’S TOP DEALSConstruisez la meilleure salle de gym à domicile pour moins que vous ne le pensez avec ces 5 offres Amazon Voici tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent pour le lancement en septembre: 4 septembre: Off (Saison 1) – Une nouvelle série spatiale (un drame, pas comme Space Force ) avec Hillary Swank à propos d’une équipe d’astronautes lors de la toute première mission au monde avec équipage humain sur Mars. Le nouveau premier film d’horreur Netflix de Charlie Kaufman 4 septembre: I’m Thinking of Ending Matters – Le nouveau premier film d’horreur Netflix de Charlie Kaufman avec Jesse Plemon, Jessie Buckley, Toni Collette et David Thewlis 6 septembre: Undercover (Saison 2) – Un crime belge émission dramatique publiée en tant qu’original Netflix aux États-Unis. Trailer Park Boys (Saison 3) – La prochaine saison de cette populaire série canadienne. 11 septembre: Family Business (Saison 2) – Une série française également sortie en tant qu’original Netflix aux États-Unis. Celui-ci est tout au sujet d’une famille française qui vend de l’herbe et comment ils sont impactés lorsque la France la légalise. 17 septembre: Dragon’s Dogma – Il peut s’agir d’un jeu vidéo Capcom populaire que Netflix adapte pour une série animée originale. 29 septembre: Bienvenue dans la mort subite – Une première Netflix avec Michael Jai White, Gary Owen, Gillian White, Kristen Harris et Anthony Grant qui est une suite de l’ancien film de Jean-Claude Van Damme. Un film original de Netflix avec Millie Bobby Brown Septembre à déterminer: Enola Holmes – Un film original de Netflix avec Millie Bobby Brown dans le rôle de la sœur de Sherlock Holmes. . Septembre à déterminer: Ratched – Il s’agit du redémarrage original de Netflix basé sur One Flew Over the Cuckoo’s Nest. et il mettra en vedette Sarah Paulson dans le rôle de l’infâme infirmière Ratched. Évidemment. le spectacle a déjà été renouvelé pour une autre saison. – – –

Blancheporte Soutien-gorge coton uni avec armatures - lot de 2 - framboise + céladon D framboise + céladon D - Conseil Expert Lingerie : On aime forcément... Ce soutien-gorge composé à majorité de coton nous séduit par sa couleur tendre, qui vient adoucir la saison, ou par sa couleur pep's qui illumine la journée ! Dans ses 2 versions, il est toujours aussi confortable. Sa matière en coton garantit un excellent

Blancheporte Soutien-gorge coton uni avec armatures - lot de 2 - framboise + céladon D framboise + céladon D - Conseil Expert Lingerie : On aime forcément... Ce soutien-gorge composé à majorité de coton nous séduit par sa couleur tendre, qui vient adoucir la saison, ou par sa couleur pep's qui illumine la journée ! Dans ses 2 versions, il est toujours aussi confortable. Sa matière en coton garantit un excellent

Blancheporte Soutien-gorge coton uni avec armatures - lot de 2 - framboise + céladon D framboise + céladon D - Conseil Expert Lingerie : On aime forcément... Ce soutien-gorge composé à majorité de coton nous séduit par sa couleur tendre, qui vient adoucir la saison, ou par sa couleur pep's qui illumine la journée ! Dans ses 2 versions, il est toujours aussi confortable. Sa matière en coton garantit un excellent