Netflix : un jeu « Old Guard » pour gagner 1000 semaines d’abonnements Netflix !!

Dans le cadre de la campagne promotionnelle du géant du streaming autour du film d’action mettant en scène Charlize Theron et Chiwetel Ejiofor sur un groupe secret de mercenaires immortels, Netflix sort un jeu par navigateur du même nom. Dans ce jeu descendant, vous jouez le rôle de Labrys brandissant l’immortel Andy (alias Andromaque de Scythia) et combattez des hordes d’ennemis avec votre hache à deux têtes.

Tout cela fait partie d’un concours organisé par Netflix à travers les États-Unis – le joueur qui obtient le meilleur score dans le jeu gagnera ce qu’ils appellent un « compte Netflix immortel », ce qui n’est pas exactement cela, mais est un abonnement de 83 ans, ou 1000 mois (il reste à voir si Netflix sera encore là dans 83 ans pour livrer la marchandise, bien sûr).

Netflix old guard video game competition can earn you a lifetime netflix subscription…



There is no wrong trying, luck can smile on you and you stand a lifetime chance to get 80+ years Netflix subscription!https://t.co/xckkv4DAEd#Netflix #freenetflix