Netflix tourne pour la lune mais ne peut pas dire sur la trajectoire / le film

Le dernier acteur de temps Steve Carell et scénariste / producteur Greg Daniels fait équipe, il en est résulté Le bureau sur NBC, une émission qui a d’abord trébuché dans l’ombre de son prédécesseur britannique, mais est devenue l’une des plus grandes comédies de télévision du 21e siècle. Maintenant, Carell et Daniels se sont aventurés seuls avec Force spatiale, une comédie originale en milieu de travail à venir sur Netflix qui s’inspire de la création réelle d’une branche de guerre spatiale des Forces armées américaines. Malheureusement, alors que la série vise littéralement la lune, elle a du mal à rester concentrée de plusieurs façons, d’un ton comique fluctuant et incohérent à des intrigues latérales sinueuses et insignifiantes. Ce n’est pas un gâchis complet, mais il ne se sent certainement pas prêt pour le lancement.

Pilote de l’Air Force Mark Naird (Steve Carell) a récemment été nommé à la tête de la Force spatiale après avoir été nommé général quatre étoiles, faisant de lui un membre des chefs d’état-major interarmées du Département de la défense des États-Unis et lui donnant une ligne directe avec le président alors qu’il établit une présence militaire sur la lune. «Boots on the moon» est la phrase à la mode qui capture le mieux l’essence et l’esprit de ce que POTUS veut de Naird. Bien qu’il ne soit pas inquiet de son travail, Naird est prêt à accepter sa nouvelle responsabilité, car c’est ce qu’on lui a ordonné de faire. C’est un gars qui redresse avec précision les couvertures de son lit quand il se lève pour boire un verre au milieu de la nuit, même s’il reviendra au lit où sa femme (Lisa Kudrow) est toujours au lit à côté de lui, visiblement et en larmes mécontents de voir leur famille déracinée du Texas au milieu de nulle part dans le Colorado.

Nous n’avons cependant pas le temps de régler ce conflit, car Force spatiale saute soudainement d’un an avec Naird déjà à l’aise dans sa nouvelle position. Eh bien, peut-être pas à l’aise, car il est clair qu’il n’est toujours pas la personne la plus compétente en matière d’espace et de science derrière. Mais il y a une base et un campus massifs et coûteux de la Space Force qui ont été construits dans le Colorado à partir d’une ancienne installation du NORAD, et ils sont sur le point de faire un grand test de lancement dans leurs efforts pour militariser la lune. Pourquoi ce saut de temps soudain? Eh bien, je suppose que c’est surtout pour éviter le tracas de regarder Naird se familiariser avec sa nouvelle position et l’établissement ennuyeux de Space Force lui-même. Il permet également un élément d’histoire étrange qui se manifeste tout au long de la première saison, mais se sent artificiel et hors de propos.

Comme pour tout pilote, le premier épisode fait un excellent travail en nous présentant tous les personnages que nous suivrons tout au long de la série, mais il donne également un aperçu de ce qui deviendra les forces et les faiblesses de la série en cours de route. Chaque personnage de l’ensemble ajoute à l’histoire d’une manière significative et logique qui aide à faire avancer l’histoire globale ou bouleverse complètement le rythme de la série et ne va jamais nulle part.

La composante la plus satisfaisante de Force spatiale est John Malkovich en tant que Dr Adrian Mallory, conseiller scientifique en chef du général Naird. Il est fermement opposé à la militarisation de la lune, mais si cela doit être fait, il veut s’assurer que c’est bien fait. Malkovich est le MVP de Force spatiale, le fondant suffisamment pour que certaines des parties les plus stupides ne se sentent jamais trop incroyables. Il n’a jamais l’impression d’essayer d’être drôle, mais sa représentation d’un personnage qui se retrouve dans des scénarios de plus en plus frustrants se révèle encore plus drôle à cause de cela. Seul Malkovich peut affirmer avec insistance: «Ce sont des ciseaux de combat, soldat», et le rendre à la fois crédible et hilarant.

Malkovich et Carell sont des foils fantastiques l’un pour l’autre, car le premier agit comme la voix de la raison de la personnalité militaire obstinée du second, qui se présente toujours comme une variation de Michael Scott de Le bureau. Alors que le personnage de Carell dans Force spatiale n’est pas aussi gênant ou embarrassant que Michael Scott, sa confiance excessive dans Space Force et son refus fréquent d’écouter la science et la raison nuisent aux efforts de Carell pour mettre une voix quelque peu graveleuse dans le but d’être un autre type de personnage. Cependant, le développement de leur relation tout au long de la première saison est l’une des parties les plus raffinées de Force spatiale, et c’est là que l’émission se sent le plus à l’aise.

De l’autre côté de l’équation, il y a la famille du général Naird, qui ne sont que des distractions de ce qui fonctionne le mieux dans Force spatiale. Avec Lisa Kudrow en tant que femme de Naird, Maggie, il y a aussi Diana Silvers (Booksmart) comme sa fille rebelle et misérable, Erin. Depuis qu’elle a été forcée de déménager dans le Colorado contre sa volonté, elle porte beaucoup d’angoisse typique chez les adolescentes et n’a aucun problème à faire des choses juste pour énerver son père, comme sortir avec un membre russe de Force spatiale qui est beaucoup plus âgée qu’elle. Le seul problème est que l’histoire d’Erin se sent souvent comme une tangente inutile qui n’ajoute pas grand-chose à l’histoire globale, surtout en ce qui concerne ses relations amoureuses artificielles. Bien qu’il y ait un arc père-fille qui se déroule pendant la première saison, il aurait pu facilement être laissé sur le sol de la salle de coupe et cela n’aurait pas fait de différence. La seule raison de l’existence d’Erin semble être un obstacle à surmonter pour le général Naird, ainsi qu’un moyen de mettre en lumière l’un des meilleurs personnages de la série.

Tawny Newsome incarne Angela Ali, une jeune pilote qui a beaucoup d’ambition de monter dans les rangs de Space Gorce, mais malgré le fait de réussir l’école avec brio, elle n’a pas vraiment d’expérience de combat. L’arc d’Ali finit par se lier étroitement avec le général Naird alors qu’elle passe du vol aux réunions importantes à devenir un élément clé du premier équipage à retourner sur la lune. Un épisode précoce nous permet de passer beaucoup de temps avec elle quand elle est chargée de garder un œil sur Erin après qu’elle soit suspendue de l’école le jour où son père doit témoigner lors d’une session du Congrès sur le budget de la Force spatiale.

En parlant de personnages incomplets, vous avez peut-être remarqué qu’il n’y avait pas grand-chose à dire sur Lisa Kudrow même si elle incarne l’épouse du général Naird, Maggie. C’est parce que son rôle est minime dans la série pour une raison que vous devez vous découvrir en regardant le spectacle. C’est un élément de la série qui a été gardé secret, et c’est un détail qui ressemble au plus grand raté de l’émission, surtout lorsque la finale de la saison se déroule. Chaque aspect de son personnage donne l’impression qu’il s’agit d’un spectacle complètement différent, et rien à ce sujet ne fonctionne du tout.

Dans le même esprit, le rôle de feu Fred Willard, qui incarne le père du général Naird, est beaucoup moins important. Cette partie de la série est douce-amère et a peut-être finalement été blessée par la mort récente de l’acteur. C’est parce que le père de Naird souffre clairement de démence, qui est utilisée pour quelques rires pendant les appels téléphoniques que le père et le fils partagent. Le seul problème est que vous finissez par vous sentir mal pour ses parents parce qu’ils sont coincés à Washington DC et que leur fils n’a clairement pas le temps de se consacrer à leurs soins, laissant les gardiens d’hôpital à leur charge. Ce qui est encore plus étrange, c’est que les parents de Naird ne sont dans la série que pendant quelques minutes, et il n’y a pas de véritable résolution de leur part, ou de son absence, dans le scénario de Naird. Peut-être que cela devait être abordé davantage au cours de la deuxième saison, mais maintenant que Willard est décédé, on ne peut s’empêcher de se demander si le scénario sera entièrement mis au rebut.

Quelque part au milieu, vous avez des personnages de soutien solides qui ajoutent des composants de comédie en milieu de travail décents à la série. Don Lake, un favori de Christopher Guest, joue l’assistant général une étoile du général Naird, Brad Gregory, qui veut bien, mais souvent ne fait pas bien son travail. Jimmy O. Yang travaille bien comme le Dr Chen, l’un des principaux scientifiques de la Force spatiale qui raconte l’un des romans de l’émission tout en Ben Schwartz apporte une grande énergie en tant que publiciste et gestionnaire des médias sociaux de la Force spatiale F. Tony Scarapiducci, qui est toujours appelé « Fuck Tony » par le reste de la Force spatiale. Pendant ce temps, le général Kick Grabaston (Noah Emmerich) et le reste des chefs d’état-major interprétés par Patrick Warburton, Jane Lynch, Diedrich Bader, et Larry Joe Campebll lui donnent toujours du fil à retordre avec l’exigeant secrétaire à la Défense joué par Veep vétéran Dan Bakkedahl, et toutes les scènes les impliquant sont un moment fort instantané.

Veep est clairement le spectacle que Force spatiale semble essayer d’imiter le plus. Mais le spectacle n’est pas assez vif ou assez intelligent dans sa comédie pour correspondre aux rires constants et fréquents qui viennent des VeepLe dialogue vif et les insultes venimeuses. Cela ne veut pas dire que le spectacle ne vient pas avec beaucoup de rires, car il y a des lignes vraiment géniales et des gags récurrents ici et là. Mais il ne suffit pas d’avoir frappé aussi fort ou d’être aussi mémorable que d’autres comédies dans la même veine, telles que Silicon Valley ou même malheureusement de courte durée Enrôlé. Et comme il n’atterrit pas VeepLe territoire avec les insultes et le dialogue grossier, il fait le blasphème se sentir forcé et inutile parfois, et même le gag « Fuck Tony » suit son cours rapidement.

Force spatiale est à son meilleur lorsque les personnages doivent surmonter un seul incident qui domine un épisode entier, comme trouver un moyen de réparer un satellite à l’aide d’un chimpanzé entraîné, affronter l’Air Force dans un exercice d’entraînement au pistolet BB ou essayer d’éviter de devenir nouveau uniformes gracieuseté de la Première Dame. Il y a de la grande comédie dans les épisodes qui adoptent une approche humoristique comme Le Martien, Apollo 13, et Armageddon, mais le spectacle trébuche trop quand il essaie d’injecter le drame familial et a l’impression qu’il laisse tomber la balle de la comédie lorsque des développements d’intrigue de grande envergure commencent à apparaître vers la fin de la première saison. Il semble également que les écrivains aient intentionnellement évité ce qui aurait été un humour politique incendiaire, choisissant de faire de vagues références à la présidence Trump dans le cadre de ce monde, en particulier avec des références désinvoltes au tweeting POTUS et à FLOTUS voulant donner aux entreprises de mode de droite une certaine exposition. Il y a même un proxy pour Alexandra Ocasio-Cortez dans quelques épisodes avec Ginger Gonzaga jouant une députée de New York nommée Anabela Ysidro-Campos. Mais au-delà de cela, la série reste en dehors de toute politique, pour le meilleur ou pour le pire.

Tandis que Force spatiale commence par une promesse et un ensemble décent de personnages, il y a trop de distractions en dehors du lieu principal de l’émission pour le faire fonctionner correctement dans son ensemble. Mais même au-delà de cela, la simple prémisse de Force spatiale commence à se sentir trop grand, et il finit par engloutir une grande partie de l’immobilier comique et emmener le spectacle dans une direction beaucoup moins intéressante vers la fin de la première saison, le tout à une vitesse qui le rend tout à fait incroyable. Les derniers moments de la finale de la première saison sont si désordonnés et en dehors de la timonerie des meilleures parties de la série que je n’ai aucune idée de ce qui va se passer avec une deuxième saison potentielle, et il me faudra beaucoup de conviction pour avoir un désir de découvrir.

***

Force spatiale arrive sur Netflix le 29 mai 2020.

Articles sympas du Web: