Netflix : Top 3 des séries qui font fureur cette semaine, à voir absolument en streaming

Si vous cherchez les meilleures séries à regarder sur Netflix, un bon point de départ est la liste des 10 meilleures séries télévisées de Netflix, qui vous indique les séries les plus regardées sur la plateforme de streaming.

Netflix a surpris chacun de ses abonnés en leur proposant de nouvelles séries et saisons de leurs séries préférées. Cette semaine, le top 3 des séries qui font fureur auprès des fans comprend deux nouveautés Sermons de minuit et Squid Game, et la nouvelle saison de l’une des séries pour ados les plus populaires du moment, Sex Education.

Squid Game

Squid Game | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Un groupe de participants s’affronte dans une série de jeux d’enfants aux conséquences mortelles : Parmi eux, une poupée robot géante qui tire sur les concurrents s’ils bougent, par exemple, et le dernier debout remporte le prix en espèces. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous cherchez quelque chose de complètement dérangeant.

Sermons de minuit

Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, le créateur Mike Flanagan continue ce qu’il fait de mieux avec une autre mini-série d’horreur gagnante, mais cette fois, il passe la maison hantée et se dirige vers une île hantée entière.

Sermons de minuit | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

La série de sept épisodes se déroule dans une communauté de pêcheurs à 30 miles du continent et met la religion sous les feux de la rampe lorsqu’un nouveau prêtre charismatique (Hamish Linklater) arrive sur l’île en promettant de mener son troupeau croissant au salut. Comme vous pouvez le deviner, cela ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. Lui en dire plus serait un mauvais service pour le récit.

Sex Education

Les adolescents britanniques les mieux habillés à la télévision sont sur le point de changer de look : les uniformes scolaires. Sex Education, la série de Netflix au charme coquin à l’extérieur et doux à l’intérieur, bouleverse la vie à Moordale dans la saison 3, qui débute alors que les étudiants entament un nouveau trimestre.

Enfin. Sex Education saison 3, le 17 septembre. pic.twitter.com/wVLEgv5szm — Netflix France (@NetflixFR) September 7, 2021

Désireuse de redorer la réputation de Moordale surnommé “école du sexe”, la nouvelle proviseure Hope (Jemima Kirke, ancienne élève de Girls) prend des mesures drastiques pour imposer l’ordre, ce qui se passe aussi bien qu’on peut l’espérer. Où sont Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) lorsque leurs camarades ont besoin d’eux ? Malheureusement, il est toujours hors service après qu’un certain message vocal ait été supprimé.