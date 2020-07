Netflix : The Crown saison 6 confirmée

In January, the streaming service said the series would end after its fifth season. But it became clear that an additional season was needed to “do justice” to the story, the show’s creator said.

Netflix a annoncé jeudi que « The Crown », son drame à succès sur le règne de la reine Elizabeth II, tournerait une sixième et dernière saison, des mois après avoir dit que la série s’achèverait avec la saison 5.Peter Morgan, l’auteur et créateur de « The Crown », a déclaré que la possibilité d’un retournement de situation avait été évoquée lors de la planification de la série.

Un finish en apothéose ?

« Lorsque nous avons commencé à discuter de l’histoire de la cinquième saison, il est vite devenu évident que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan initial et faire six saisons », a déclaré M. Morgan. « Pour être clair, la saison 6 ne nous rapprochera pas de notre époque, elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail ».

En janvier, M. Morgan a déclaré que la cinquième saison de la série était « le moment et l’endroit idéal pour s’arrêter » et que Netflix et Sony l’avaient soutenu dans cette décision.

Le show a débuté en 2016, avec Claire Foy jouant le rôle d’une jeune reine nouvellement couronnée, Elizabeth II, au cours des deux premières saisons, et s’est concentré sur les premières années du règne du monarque et le drame de sa famille pendant ces années.

En novembre, Netflix a publié la troisième saison, avec Olivia Colman dans le rôle de la reine dans les années 1960 et 1970. La saison suit la reine alors qu’elle navigue sur les questions politiques et économiques de la Grande-Bretagne, ainsi que sur de nombreux problèmes avec les membres de sa famille, dont ses deux enfants aînés, le prince Charles et la princesse Anne.

Une quatrième saison attendue

La date de sortie de la quatrième saison n’a pas encore été annoncée. Elle mettra à nouveau en scène Mme Colman en tant que reine et revisitera son règne à travers la première de Margaret Thatcher et la relation du prince Charles avec la princesse Diana. Mme Colman passera ensuite la couronne à Imelda Staunton pour la cinquième saison.

Le service de streaming a annoncé la semaine dernière que dans le cinquième épisode, Lesley Manville reprendrait le rôle de la princesse Margaret, qui a été jouée les deux premières saisons par Vanessa Kirby, et par Helena Bonham Carter dans les troisième et quatrième.

« Nous sommes impatients que le public puisse voir la quatrième saison à venir », a déclaré Cindy Holland, vice-présidente du contenu original de Netflix, « et nous sommes fiers de soutenir la vision de Peter ainsi que la distribution et l’équipe phénoménale pour une sixième et dernière saison ».