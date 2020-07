Netflix : The baby sitter club, un très joli coup de Netflix

Dans « The Baby-Sitters Club », la charmante adaptation Netflix de la série de livres pour enfants très populaire d’Ann M. Martin, il y a une sorcière. Pas la sorcière qui remue le chaudron et qui jette des sorts. Ce n’est pas ce genre d’histoire d’aventure pour enfants.

Esme Porter (Karin Konoval) est plutôt une « praticienne spirituelle » qui anime « share-a-monies » dans la banlieue de Stoneybrook, dans le Conn. « Sorcière », dit-elle, est un nom qui a été utilisé pour « les personnes, principalement des femmes, qui refusent de se conformer aux attentes de la société sur ce qu’elles devraient être ».

Une idée qui a du sens

C’est une très bonne déclaration de mission pour les jeunes entrepreneurs du « Club des baby-sitters » et pour le spectacle lui-même. Dans un sens, c’est exactement ce que le titre indique : un spectacle sur les élèves de septième année qui créent une entreprise de baby-sitting. Mais il défie également les attentes et les dépasse.

Girls Of Netflix ‘The Baby Sitter’s Club’ Are Much More Grown-Up Than Their Novel Counterparts https://t.co/YskPk7CXPA July 15, 2020

C’est une histoire riche en personnages, qui raconte comment grandir, faire face au changement, s’éloigner et se rapprocher de ses amis. Elle est douce mais pas trop, intelligente mais pas cynique, pleine d’entrain et assez drôle pour plaire à la fois aux lecteurs adultes des livres originaux et au jeune public cible de la nouvelle série – et même à de nombreux téléspectateurs (comme moi) qui ne sont ni l’un ni l’autre.

Une saison qui dépasse les attentes

Comme les livres, les dix épisodes de la saison commence avec « La grande idée de Kristy », dans laquelle Kristy Thomas (Sophie Grace) conçoit son idée d’entreprise lorsque sa mère, Elizabeth (Alicia Silverstone, qui représente la génération de lecteurs d’origine), est empêchée de trouver une garderie de dernière minute.

Kristy, en tant que personnage de confiance, persuade ses amies Mary-Anne Spier (Malia Baker) et Claudia Kishi (Momona Tamada) de créer le club, qui finit par ajouter de nouvelles filles en ville : Stacey McGill (Shay Rudolph), une expatriée de l’Upper West Side, et Dawn Schafer (Xochitl Gomez), un esprit libre de Californie.

Avec les livres comme point de départ – et une jeune distribution formidable et crédible – la série saute le pas avec un sens riche des personnages des filles et des nuances de leurs relations. La Claudia artistique s’est éloignée de Kristy, en partie parce qu’elle développe des intérêts différents, en partie parce que Kristy peut être dominatrice. L’introvertie Mary-Anne s’inquiète du fait que ses amies deviennent plus sophistiquées alors qu’elle s’habille encore « comme le plus vieux bambin du monde ».