Netflix : Skin Decision, bien partie pour une deuxième saison?

Netflix a prévu toute une série de sorties pour juillet 2020, en dehors des sorties directes de films indiens sur OTT qui sont prévues dans les prochains mois.

Netflix expérimente pas mal dans le créneau des docuseries ou de la réalité et les résultats semblent être étonnants. Skin Decision : Before and After » est sorti sur Netflix en juillet et s’articule autour du parcours du célèbre chirurgien plastique, le Dr Sheila Nazarian et de l’infirmière Jamie, qui ont recréé l’expérience de la chirurgie faciale ou plastique pour leur clientèle. En fait, le duo promeut des transformations non chirurgicales qui suscitent peu à peu un intérêt.

Un probable saison 2 ?

La première saison de « Skin Decision : Avant et après » est sortie le 15 juillet 2020. Netflix a publié les huit épisodes de « Skin Decision » en entier : Avant et après », qui n’a pas encore reçu de signe de tête officiel de Netflix pour son renouvellement. Skin Decision : Before and After » a reçu un accueil très favorable de la part des passionnés de mode et de beauté et cette attention ne passera pas inaperçue de Netflix.

Skin Decision : Avant et après », la saison 2 devrait sortir en octobre 2021. Skin Decision : Before and After » a largement popularisé les travaux du Dr Sheila et de l’infirmière Jamie et les demandes de rendez-vous auraient afflué.

Le Dr Sheila est très optimiste quant aux perspectives de « Skin Decision » : Before and After » saison 2 et l’a comparé à « Queer Eye » dans une récente interview.

C’est quoi l’intérêt de la série ?

Skin Décision : before and after se concentrés sur les récits de leurs clients et sur le caractère unique des exigences. Skin Decision : Avant et après » présente les étranges besoins de transformation de la peau, y compris une blessure par balle à part pour d’autres demandes d’embellissement régulières.

Le Dr. Sheila Nazarian possède une ligne de produits de spa et de soins de la peau en plus de gérer sa clinique. Compte tenu de l’emploi du temps chargé du Dr Sheila, le résultat de « Skin Decision : Avant et après », la saison 2 devrait se dérouler vers la fin de l’année 2021.

Skin Decision : La saison 2 de « Skin Decision : Before and After » se concentrera sur la nouvelle clientèle du Dr Sheila Nazarian et sur ses expériences avec celle-ci.