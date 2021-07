Netflix : les séries et films à regarder ce week-end du 30 juillet

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 30 juillet ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur. Surtout que ce week-end tombe sur le début du mois d’août, et on sait bien que Netflix rajoute toujours beaucoup de contenu à son catalogue le 1er de chaque mois.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 30 juillet sur la plateforme de streaming et c’est du lourd ! On a sélectionné L’amour complexe avec Christina Milian pour les fans de comédie romantique, la saison 2 de Outer Banks pour les ados mais pas que ! et LE film avec notre acteur belge préféré, Jean-Claude Vandamme ou JCVD pour les intimes, intitulé Le Dernier Mercenaire. Voici donc les meilleurs films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 30 juillet.

L’amour complexe (Resort to Love)

L'Amour complexe | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Le film L’amour complexe de Netflix est une comédie romantique réalisée par Steven Tsuchida. Erica (Christina Milian), aspirante pop star, se retrouve à animer le mariage de son ex-fiancé après avoir accepté à contrecœur un contrat dans une luxueuse station balnéaire de l’île Maurice, alors que sa carrière musicale est au point mort. Elle essaie de garder leur relation passée secrète pour la future mariée Beverly, mais Erica redécouvre ses sentiments pour son ex, Jason (Jay Pharoah), malgré les tentatives de son frère Caleb (Sinqua Walls) de les empêcher de retomber amoureux. La question devient vite : Erica chantera-t-elle au mariage de Beverly ou au sien ?

Outer Banks saison 2

Outer Banks 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La saison 2 de la série télévisée coming-of-age Outer Banks est disponible en streaming sur Netflix ce week-end. Après avoir frôlé la mort, John B. et Sarah sont en fuite aux Bahamas. De nouveaux amis amènent aussi de nouveaux ennemis alors qu’ils sont de nouveau sur la piste de l’or, tandis que les enjeux pour Kiara, Pope et JJ augmentent rapidement à la maison. Les 400 millions de dollars sont toujours en jeu, mais la découverte d’un nouveau secret va-t-elle réunir le groupe pour une nouvelle mission ?

Le Dernier Mercenaire

Le Dernier Mercenaire | Bande-annonce Officielle VF | Netflix France

Le Dernier Mercenaire de Netflix est un film d’action-comédie réalisé par David Charhon. On y suit Richard Brumère (Jean-Claude Van Damme), alias “La Brume”, un ancien agent spécial des services secrets français devenu mercenaire, qui se remet en selle après la levée de l’immunité accordée 25 ans plus tôt à son fils Archibald (Samir Decazza). Pour le sauver, Richard devra faire appel à ses anciens contacts et s’associer à des jeunes téméraires des cités et à un bureaucrate décalé, mais surtout, il devra trouver le courage de faire savoir à Archibald qu’il est son père.

Il y a bien d’autres nouveautés sorties sur Netflix cette semaine. Pour vous aider, nous avons fait un article complet sur tous les films, séries et documentaires de la plateforme de streaming entre le lundi 23 juillet et le dimanche 1er août.