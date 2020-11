Netflix se bat contre les plaintes pour annulation – « C’est toujours douloureux d’annuler une émission »

Netflix a souligné qu’il n’annulait pas plus d’émissions que la télévision régulière sur le réseau, laissant entendre que les décisions difficiles du streamer provoquaient simplement plus de tollé, en particulier en ligne. Les commentaires arrivent après une série de grands projets Netflix comme LUEUR, Carbone modifié, Les aventures effrayantes de Sabrina et Le cristal sombre: l’âge de la résistance ont été nixed ces derniers mois.

Les patrons Bela Bajaria et Ted Sarandos ont défendu leur taux d’annulation lors du sommet du Conseil international de Paley, affirmant que Netflix renouvelle environ 67% de sa série et que ses annulations ont été vues «de manière disproportionnée».

«Si vous regardez les saisons deux et plus, nous avons en fait un taux de renouvellement de 67%, ce qui est la norme de l’industrie», a déclaré Bajaria (via Deadline). «Nous faisons également un grand nombre d’émissions de première saison, ce qui donne parfois l’impression que nous avons plus d’annulations de première saison, mais si vous regardez le taux de renouvellement, c’est vraiment fort. Je pense aussi que tu dois regarder La Couronne, avec le lancement de la quatrième saison, Grace et Frankie et Le ranch, nous avons eu des émissions de longue date et nous aurons toujours un mélange qui est génial à raconter sous forme de séries limitées et de spectacles qui durent plusieurs saisons.

Bajaria a ajouté: «Je suis dans l’entreprise depuis longtemps et j’ai été de tous les côtés de ces annulations. C’est toujours douloureux d’annuler un spectacle et personne ne veut faire ça. Nous commandons directement à la série dans la première plutôt que de faire des pilotes, ce qui entraîne parfois plus d’annulations de la première saison. Même avec cela, je crois toujours qu’une commande de saison est toujours une meilleure betaion créative de l’idée d’un écrivain, donc je pense toujours que c’est le bon modèle pour nous.