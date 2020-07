Netflix révèle ses films les plus regardés de tous les temps, la liste des «  extractions  » en tête

– – – – – – Netflix révèle ses films les plus regardés: Netflix nous a sauvés du style de vie irritant de la quarantaine et nous a donné un contenu de qualité pendant des mois. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel est l’émission / film le plus regardé de Netlfix? Découvrons-le. Netflix a récemment publié une liste de ses 10 films originaux les plus diffusés sur Bloomberg. Les données sont basées sur le nombre de comptes qui ont appuyé sur le bouton de lecture au cours des quatre premières semaines du lancement du titre sur le site. Le film le plus regardé de Netflix est le drame d’action de Chris Hemsworth Extraction. Le film, qui se déroule en Inde et au Bangladesh, tourne autour du kidnapping et de l’extraction d’un enfant d’un druglord indien. De nombreux téléspectateurs locaux ont vu Chris tourner en Inde et au Bangladesh. Le film a dépassé tous les longs métrages de Netflix à ce jour avec 99 millions de comptes à regarder au moins deux minutes au cours de ses quatre premières semaines. Il a été suivi par Bird Box de Sandra Bullock avec 89 millions de comptes qui regardaient le film. Sandra est une actrice classique qui a réalisé un large genre de films. Bird Box était son meilleur jusqu’à présent. De plus, le dernier thriller d’action original de Netflix, The Old Guard, montrait également des réponses étonnantes des fans. Le film parle d’un groupe secret de mercenaires immortels dirigé par Andy de Charlize Theron, est également sur le point de faire son entrée dans la liste. « Le film est actuellement en passe d’atteindre 72 millions de foyers au cours de ses 4 premières semaines! », A poursuivi Netflix dans son tweet. Voici la liste complète des films originaux Netflix les plus regardés: Extraction (99 millions) Bird Box (89 millions) Spenser Confidential (85 millions) 6 Underground (83 millions) Murder Mystery (73 millions) L’Irlandais (64 millions) Triple frontière (63 millions) The Wrong Missy (59 millions) The Platform (56 millions) The Perfect Date (48 millions) La liste est énorme mais ce ne sont que les dix meilleurs films à voir sur Netflix. Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables, restez connectés et restez à l’écoute. – – –

