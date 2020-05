Netflix publie des images d’aperçu de la série Katherine Langford

Nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix ne donne suite à la sortie de l’affiche Maudite avec quelques images d’aperçu. Non pas parce que nous avons des «pouvoirs divins» mais parce que nous savions qu’une autre publication n’allait avoir qu’une exclusivité limitée avant d’être mise à disposition (bienvenue derrière le rideau sur la façon dont tout cela fonctionne). Ce qui suit sont quatre regards sur Katherine Langford(13 raisons pour lesquelles) Nimue et ceux qui l’aideront ou la gêneront sur son chemin, avec l’adaptation en série de 10 épisodes de Frank Miller et Tom Wheeler‘s du livre illustré qui sortira cet été.

D’après l’auteur / artiste de bandes dessinées Miller (Le retour du chevalier noir) et scénariste / producteur Wheeler’s (Chat Botté) livre illustré pour jeune adulte du même nom, la série sert de ré-imagination de la légende arthurienne, racontée à travers les yeux de Nimue (Langford): une héroïne adolescente au don mystérieux destinée à devenir la puissante (et tragique) ) La dame du Lac. Maudit est une histoire de passage à l’âge adulte dont les thèmes sont familiers à notre époque: l’effacement du monde naturel, la terreur religieuse, la guerre insensée et le courage de diriger face à l’impossible. Jon East (Killing Eve), Zetna Fuentes (Une vie à vivre), et Daniel Netthiem (Le chasseur) se répartissent les fonctions de réalisateur, Fuentes exécutif produisant les deux premiers épisodes de la série de 10 épisodes, et Wheeler servant d’écrivain et de showrunner. Miller et Wheeler produiront, avec Alex Boden (Sense8) produisant et Silenn Thomas servir de co-producteur exécutif.

Netflix Maudit étoiles aussi Devon Terrell (Barry), Gustaf Skarsgård (Westworld, Vikings), Peter Mullan (Ozark), Lily Newmark (Temple, Éducation sexuelle), Shalom Brune-Franklin (L’État, notre fille), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Médicis), Sebastian Armesto (Poldark, Broadchurch), Emily Coates (Flack), Catherine Walker (Versailles, la saison des délinquants), Billy Jenkins (The Crown, Holmes & Watson, Humans), Bella Dayne (Humains, Troie: la chute d’une ville), et plus.

