Netflix : pourquoi le géant américain du streaming a encore augmenté ses tarifs en France ?

Mauvaise nouvelle pour les abonnés, Netflix a annoncé hier le 19 août, l’augmentation de ses tarifs d’abonnement en France. Après un premier ajustement de ses prix outre-Atlantique l’automne dernier, le géant américain du streaming a donc rehaussé le prix de tous ses abonnements de 12,5 %. Une augmentation faisant suite à la hausse des tarifs déjà lancée dans plusieurs autres pays, notamment les États-Unis en octobre dernier. Mais pourquoi une telle augmentation et c’est à hauteur de combien ?

Les nouveaux tarifs d’abonnement

Nombreux sont les abonnés de Netflix qui savent déjà que régulièrement, la plateforme procède à des ajustements au niveau des différents forfaits qu’elle propose. Et cette année, le géant américain du streaming a décidé de rehausser le prix des abonnements en France. De quoi faire grincer les dents de certains abonnés. Par contre, il faut savoir que ces changements n’ont été apportés qu’au niveau des tarifs, l’abonnement Netflix donne toujours un accès illimité à la plateforme. Et cela quel que soit le support (ordinateur, télévision, tablette ou smartphone). L’abonnement reste évidemment annulable à tout moment et se décline en trois formules que vous connaissez déjà :

Netflix Essentiel : passe de 7,99 à 8,99 euros par mois

Vous n’avez accès qu’à un seul écran à la fois et ne bénéficiez pas de la haute définition.

Netflix Standard : passe de 11,99 à 13,49 euros par mois

Vous avez droit à une connexion simultanée sur deux écrans avec la haute définition.

Netflix Premium : passe de 15,99 à 17,99 euros par mois

Vous avez droit à quatre écrans simultanés et des titres en ultra-haute définition.

Voilà donc, les nouveaux tarifs appliqués par Netflix depuis hier, le 19 août. Vous êtes maintenant au courant des changements, donc, à vous de voir maintenant quel forfait correspond le mieux à vos besoins.

Pourquoi cette hausse ?

Déjà, il faut savoir que cette augmentation des tarifs n’est pas vraiment une surprise pour beaucoup d’abonnés chez Netflix. En effet, cette hausse est principalement due au fait que la plateforme doit maintenant amortir ces nombreux investissements en contenus de ces derniers mois, que ce soit en termes de production ou d’acquisition. D’ailleurs, le géant américain du streaming a annoncé qu’elle investirait encore près de 17 milliards de dollars cette année. Presque deux fois plus que la plateforme Disney+, dont le budget s’élève à environ 9 milliards de dollars. Un montant qui correspondrait à 27 réalisations produites cette année par Netflix, rien que pour la France. Cette nouvelle hausse des prix est aussi la conséquence du ralentissement de la croissance des nouveaux abonnés.

La plateforme a en effet cumulé environ 209 millions d’abonnés dans le monde entier et n’a attiré au premier semestre de cette année que 5,5 millions de nouveaux abonnés. Et selon les responsables chez Netflix, il s’agit là de leur plus mauvaise performance depuis l’année 2013. De plus, ils ont indiqué qu’il ne prévoyait pas attirer plus de 3,5 millions de nouveaux abonnés pour ce troisième trimestre. Ce n’est pas tout, car la concurrence (Prime Vidéo, Disney+, HBO Max, Hulu, etc) commence aussi à devenir problématique pour Netflix.

Sinon, pour justifier cette nouvelle augmentation, la plateforme a beaucoup investi dans de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés. Il y a le Smart Download (téléchargement automatique de certains contenus), le bouton Direct permettant de regarder des programmes définis, à toute heure de la journée, mais aussi le lancement d’une offre de jeux vidéos compris dans le forfait.

Voilà donc, ce qu’il faut savoir sur cette hausse des tarifs chez Netflix. Donc, si vous souhaitez rester abonné sur la plateforme, vous savez maintenant que les prix ne seront plus les mêmes.