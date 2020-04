Netflix part en tournée avec Michelle Obama – / Film

Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis un câlin. Toute ma vie, je l’ai vu comme le geste le plus naturel et le plus égalisant qu’un être humain puisse faire envers un autre – la façon la plus simple de dire: «Je suis là pour vous». Et c’est l’une des parties les plus difficiles de notre nouvelle réalité: les choses qui semblaient autrefois simples – aller voir un ami, s’asseoir avec quelqu’un qui souffre, embrasser quelqu’un de nouveau – ne sont plus du tout simples.

Mais je suis là pour toi. Et je sais que vous êtes ici l’un pour l’autre. Même si nous ne pouvons plus rassembler ou nourrir l’énergie des groupes en toute sécurité, même si beaucoup d’entre nous vivent dans le chagrin, la solitude et la peur, nous devons rester ouverts et capables de nous mettre à la place des autres. L’empathie est notre bouée de sauvetage ici. C’est ce qui nous amènera de l’autre côté. Utilisons-le pour rediriger notre attention vers ce qui compte le plus, reconsidérer nos priorités et trouver des moyens de mieux refaire le monde à l’image de nos espoirs.

Même dans les moments difficiles, peut-être surtout dans les moments difficiles, nos histoires contribuent à cimenter nos valeurs et à renforcer nos liens. Les partager nous montre la voie à suivre. Je t’aime et tu me manques.