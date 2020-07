Netflix offre un abonnement gratuit pendant 83 ans si vous gagnez ce jeu!

Netflix offre désormais aux utilisateurs une chance de gagner un abonnement gratuit pendant 83 ans.

La société l’appelle le compte Netflix «immortel».

Pour l’obtenir, vous devez jouer et gagner gros dans un nouveau jeu Netflix.

Vous avez bien entendu! Netflix vous offre maintenant la possibilité d’obtenir un abonnement à vie ou «immortel» à son service de streaming. La société affirme qu’une personne chanceuse peut gagner un abonnement Netflix gratuit pendant 83 ans ou 1000 mois en obtenant avec succès le score le plus élevé dans son nouveau jeu Old Guard. C’est littéralement 13 000 $ économisés si vous obtenez le plan Netflix Standard gratuit pendant 1 000 mois.

Si vous n’avez pas encore vu le film Netflix avec Charlize Theron et son groupe de nobles mercenaires immortels, alors vous voudrez peut-être lui donner une montre avant de commencer à jouer au nouveau jeu. Pourquoi? parce que le jeu original utilisé pour la compétition reflète les événements du film. Ne vous inquiétez pas, c’est un thriller d’action assez décent, donc vous ne serez pas déçu.

Une fois que vous avez vu le film, vous pouvez continuer à jouer à The Old Guard Game. Vous pouvez jouer au jeu via votre navigateur Web et il sera disponible à partir d’aujourd’hui à 8h00 PST (11h00 ET). Vous incarnez Charlize Theron – le personnage principal du film – et maniez un Labrys (une hache géante à double lame) pour vaincre des hordes d’ennemis. Tout comme le personnage du film, vous serez immortel dans le jeu. Mourir ne fera que vous ralentir. Pour obtenir le meilleur score, vous devrez vaincre les ennemis le plus rapidement possible et sans vous faire toucher.

La compétition se déroulera pendant trois jours les 17, 18 et 19 juillet. Celui qui obtiendra le score le plus élevé à ce moment-là remportera le jeu et l’abonnement Netflix de 83 ans! Alors qu’est-ce que tu attends? Affinez vos compétences de jeu sur PC et préparez-vous à éliminer des mortels.

