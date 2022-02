Netflix : les nouveautés films et séries cette semaine (Vikings : Valhalla, Sans Répit…)

Cette semaine, les fans de la série à succès Vikings auront droit à sa suite, Vikings : Valhalla et les fans de Madea, le personnage emblématique de Tyler Perry, auront droit à une toute nouvelle histoire la mettant en scène. Ajoutez à cela quelques thrillers dont le très attendu Sans Répit avec Franck Gastambide, 2 documentaires et des programmes pour enfants, et vous obtenez de quoi satisfaire toute la famille cette semaine encore sur Netflix.

Si vous voulez en savoir plus sur ce qui vous attend, voici tout ce qui arrive sur Netflix la semaine du 21 février 2022.

Nouveautés séries Netflix semaine du 21 au 27 février 2022

Bubba Wallace : Pilote du changement (mardi 22 février)

Cette série documentaire explore la vie de Bubba Wallace, le seul pilote noir de Nascar actuellement en activité. La mini-série démontre comment il s’est retrouvé sous les feux de la rampe pour avoir dénoncé les injustices raciales dans ce sport célèbre. Son activisme est crédité d’avoir poussé la NASCAR à interdire les drapeaux confédérés lors de ses événements.

La série suit donc Wallace sur et en dehors de la piste, se découvrant comme pilote et activiste tout en gérant ses problèmes de santé mentale. Tout cela a modifié de façon permanente le sport de course considéré comme conservateur et blanc.

Jeen-yuhs : la trilogie Kanye West acte 2 (mercredi 23 février)

Jeen-Yuhs est une série documentaire qui tourne autour des plus de 21 ans de carrière du rappeur et designer Kanye West. Il montre comment Mos Def et West ont commencé à publier des couplets aléatoires qui sont ensuite devenus Two Words, le premier album de l’artiste qui a fait date.

Le monde de Karma en musique saison 1 (jeudi 24 février)

La jeune rappeuse Karma présente sa musique dans cette émission spéciale animée.

Vikings : Valhalla saison 1(vendredi 25 février)

Vikings : Valhalla est une suite de la série Vikings. Se déroulant 100 ans après l’original, elle suit les grands noms des Vikings tels que Leif Eriksson, Freydis, Harald III de Norvège et Guillaume Ier d’Angleterre, qui descendait des Vikings. Ils luttent, comme beaucoup d’autres, pour survivre dans une Europe en constante évolution et doivent se forger de nouvelles voies.

Vikings: Valhalla | Une nouvelle génération VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Deux fois 15 ans saison 1 (vendredi 25 février)

Deux fois 15 ans est une série dramatique qui suit l’histoire d’Anita, une femme de 30 ans qui, de manière inattendue, se retrouve à l’époque où elle n’avait que 15 ans. Résignée à cet état de fait, elle décide d’arranger la vie de tous ceux qui l’entourent.

Cependant, chaque changement dans le passé a un impact sur l’avenir de chacun, et pas toujours de la meilleure façon. Parmi eux, sa cousine Carol, sa sœur Luiza qui vit enfermée dans le rôle de la petite princesse de la ville, ou César, son nouvel ami qui a besoin de courage pour être qui il est.

Juvenile Justice saison 1 (vendredi 25 février)

Juvenile Justice est une série dramatique judiciaire qui suit l’histoire de Sim Eun-Seok, un juge dur à cuire qui doit faire face et trouver un équilibre entre son aversion pour les jeunes délinquants et ses convictions fermes sur la justice et la punition.

Tout cela en ayant à traiter des cas très complexes impliquant ces jeunes délinquants. Ce faisant, elle découvre enfin ce que signifie vraiment être un adulte dans la société d’aujourd’hui.

The Fame Game (vendredi 25 février)

The Fame Game est une série dramatique qui suit l’histoire d’Anamika Anand, une star de Bollywood qui semble mener une vie idyllique en tant qu’épouse et mère. Cependant, un jour, elle disparaît.

Ainsi commence une chasse à l’homme qui met en lumière les secrets les plus sombres d’Anamika, mais aussi ceux de son propre mari. Des rivalités professionnelles, une liaison illicite et un mariage troublé apparaissent au grand jour lorsqu’on découvre ce qu’Anamika a vécu.

Nouveautés films Netflix semaine du 21 au 27 février 2022

Chapardeur ! (mardi 22 février)

Nouvelle série animée Netflix, Chapardeur ! raconte l’histoire d’un chat qui cambriole un musée. Entièrement interactif, laissez vos enfants répondre à des questions anecdoctiques sur les dessins animés avec cette série.

11M Les attentats de Madrid (mercredi 23 février)

Le 11 mars 2004 a eu lieu l’attaque terroriste la plus tragique en Espagne. Dix-huit ans plus tard, Netflix diffuse un documentaire contenant « plus de 180 heures d’entretiens enregistrés » avec des survivants et des experts.

UFO Nos deux univers (mercredi 23 février)

UFO Nos deux univers se concentre sur la relation de deux jeunes gens qui vivent des vies complètement différentes : la jeune Deniz aime la musique et l’impétueux Ese est un fou de moto. Cependant, leurs chemins se croisent et ils trouvent tous deux un amour qu’ils n’ont jamais ressenti auparavant.

Sans Répit (vendredi 25 février)

Film français avec Franck Gastambide. Après avoir fait des pieds et des mains pour étouffer un incident, la vie d’un policier corrompu devient incontrôlable lorsqu’il commence à recevoir des menaces d’un mystérieux témoin.

Sans répit | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Madea, Retour en fanfare (vendredi 25 février)

Grand-mère Madea est de retour, cette fois pour assister à la remise de diplôme de son arrière-petit-fils. Cependant, rien n’est facile dans la famille de Madea. Les drames familiaux commencent à refaire surface lorsqu’un des secrets d’un des membres de la famille est révélé. Le désastre est assuré et la fête tourne à la tragédie.