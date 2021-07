Netflix : les nouveautés films et séries cette semaine du 26 juillet au 1 août

Cette semaine encore, Netflix est prêt à rafraîchir vos journées d’été avec de nombreuses nouveautés pour les cinéphiles. Dans les prochains jours, des films originaux comme la comédie romantique L’Amour Complexe, Yves Saint Laurent et les thrillers Le Dernier Mercenaire et Kenshin : Le Commencement arriveront sur la plateforme. Comme si cela ne suffisait pas, le catalogue du service de streaming continue de s’enrichir avec l’ajout de titres aussi connus que Rampage, World Trade Center ou encore Plein sud.

Côté séries, on finit le mois de juillet en beauté avec de nouvelles saisons attendues de Outer Banks ou encore How to Sell Drugs Online (Fast). En outre, le géant du streaming présente en avant-première plusieurs nouveaux titres tels que Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron et la série documentaire La saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile.

Nouveautés séries Netflix semaine du 26 juillet au 1er août

How to Sell Drugs Online (Fast) saison 3 (mardi 27 juillet)

Cette semaine, le drame allemand How to Sell Drugs Online revient sur Netflix avec sa troisième saison. Dans la nouvelle série d’épisodes, le personnage principal Moritz (Maximilian Mundt) continuera à trouver de nouvelles idées pour gagner de l’argent en vendant des substances illégales.

How To Sell Drugs Online (Fast) - Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Outer Banks saison 2 (vendredi 30 juillet)

Une autre série originale qui revient sur Netflix est le thriller Outer Banks. Dans sa deuxième saison, le groupe de jeunes protagonistes tente de rester caché, ayant fui les États-Unis après avoir trouvé un précieux trésor. Mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu et, une fois de plus, leurs ennemis sont sur leurs talons.

Outer Banks 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile (vendredi 30 juillet)

Cette semaine est également la semaine choisie par Netflix pour la première de la série documentaire La saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile. Chaque épisode montre ce qu’était l’entrepreneur John DeLorean dans sa vie réelle, les mensonges et les trahisons ne manquant pas.

Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron (jeudi 29 juillet)

Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron est une série animée qui raconte l’histoire des origines des Decepticons et des Autobots. En outre, la série explore l’univers de Cybertron d’une manière totalement nouvelle.

Transformers : La Guerre pour Cybertron - Le lever de Terre | Bande-annonce VF | Netflix France

Les Autobots et les Decepticons détruisent leur planète en se livrant à une bataille horrible et presque sans fin. Pendant ce temps, deux leaders émergent pour raconter l’histoire d’origine des Transformers. Megatron presse Optimus Prime d’accepter un traité, tandis que Starscream remet en question le leadership de Jetfire et veut recruter Bumblebee lui-même.

CentaurWorld saison 1 (vendredi 30 juillet)

Centaurworld est une comédie musicale qui nous présente une jument qui a traversé mille et une guerres et se retrouve bien loin du champ de bataille. Elle est transportée parce que le monde dans lequel elle vit a des problèmes et qu’elle apparaît dans un endroit habité par des centaures étranges, chantants et plutôt stupides, de toutes les tailles, espèces et formes possibles.

Désespérée de rentrer chez elle, la jument se lie d’amitié avec un groupe de créatures magiques et s’embarque dans un voyage qui la mettra plus à l’épreuve que n’importe quel type de bataille qu’elle a pu affronter auparavant.

Mighty Express saison 4 (mardi 27 juillet)

La saison 4 du dessin-animé que les petits enfants adorent arrive mardi. Mighty Express emmène les plus petits dans un monde palpitant où locomotives et enfants redoublent d’ingéniosité au cours d’incroyables aventures.

Les émissions Netflix de cette semaine :

Love is Blind saison 2 (mercredi 28 juillet)

Tattoo à refaire saison 1 (mercredi 28 juillet)

Glow Up, la prochaine star du maquillage saison 3 (vendredi 30 juillet)

Plastic Cup Boyz (mardi 27 juillet)

Nouveautés films Netflix semaine du 26 juillet au 1er août

Le Dernier Mercenaire (vendredi 30 juillet)

Jean-Claude Van Damme arrive sur la plateforme de streaming cette semaine avec sa nouvelle œuvre dans le rôle du protagoniste, Le Dernier Mercenaire. Dans le film réalisé par David Charhon, l’acteur incarne Richard, un ancien agent secret qui se rend en France dans le but de prouver que son fils, avec lequel il n’a jamais eu de contact, n’est pas coupable de l’accusation de trafic de drogue dont il fait l’objet.

Le Dernier Mercenaire | Bande-annonce Officielle VF | Netflix France

L’Amour Complexe (jeudi 29 juillet)

L’Amour complexe est le titre de la comédie romantique qui sort sur Netflix cette semaine. Réalisé par Steven K. Tsuchida, le film suit Erica (Christina Milian), une chanteuse qui rêve de devenir une pop star. En attendant de réaliser ce rêve, elle doit se contenter de chanter lors de toutes sortes d’événements, y compris des mariages occasionnels. Comme le mariage de son ex-partenaire, où elle réalise qu’elle n’a peut-être pas oublié l’homme qui a été l’amour de sa vie.

L'Amour complexe | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Bartkowiak (mercredi 28 juillet)

Film d’action polonais, Bartkowiak raconte l’histoire de Tomek (Józef Pawlowski), combattant de MMA, qui reprend la boîte de nuit familiale après la mort de son frère dans un accident de voiture. Cependant, il va découvrir quelque chose d’effrayant sur les lieux.

Bartkowiak | Oficjalny zwiastun | Netflix

Yves Saint-Laurent (dimanche 1er août)

Film de 2014 de Jalil Lespert, Yves Saint-Laurent est un biopic du célèbre couturier français. L’histoire se déroule à Paris en 1957. À l’âge de 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à reprendre la prestigieuse maison de couture fondée par Christian Dior, qui vient de décéder. Lors de son premier défilé triomphal, il rencontre Pierre Bergé, une rencontre qui va changer leur vie. Amoureux et partenaires, les deux hommes ont créé la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent est sur le point de révolutionner le monde de la mode grâce à son approche moderne et iconoclaste.

YVES SAINT LAURENT : Trailer du Film

Kenshin : Le Commencement (vendredi 30 juillet)

Un autre long métrage qui sera diffusé en avant-première sur le géant du streaming la semaine prochaine est le thriller japonais Kenshin : le commencement. L’histoire nous présente Kenshin bien avant qu’il ne devienne le protecteur. A l’époque, il était l’un des assassins les plus impitoyables et se faisait appeler Battosai, jusqu’à ce que Tomoe apparaisse dans sa vie, une jeune femme qui va changer sa vision du monde.

Les Deux Amis (dimanche 1er août)

Film de Louis Garrel sorti en salles en 2015, Les Deux Amis sera dispo en streaming sur Netflix dès dimanche. Clément (Vincent Macaigne) est un acteur de cinéma qui est follement amoureux de Mona (Golshifteh Farahani), la vendeuse d’une sandwicherie à la Gare Du Nord. Mais Mona cache un secret qui la rend inaccessible.

Les Deux Amis - Bande-annonce

Désespéré, Clément va demander de l’aide à Abel (Louis Garrel), son meilleur ami. Ensemble, les deux amis se lancent dans une quête pour conquérir Mona. Cependant, un nouveau conflit va surgir lorsque Mona s’intéresse à Abel. Pendant ce temps, Mona va essayer de garder son passé caché.

Plein sud (dimanche 1er août)

Film de 2009 réalisé par Sébastien Lifshitz, Plein Sud réunit Yannick Renier, Léa Seydoux et Thé Frilet dans un long-métrage dramatique français. C’est l’été, Sam (Yannick Renier) 27 ans file tout droit vers le sud au volant de sa Ford. Avec lui, un frère et une soeur rencontrés au hasard de la route: Mathieu (Théo Frilet) et Léa (Léa Seydoux). Léa est belle, pulpeuse et archiféminine. Elle aime beaucoup les hommes, Mathieu aussi. Partis pour un long voyage, loin des autoroutes, en direction de l’Espagne, ils vont apprendre à se connaître, s’affronter, s’aimer. Mais Sam a un secret, une ancienne blessure qui l’isole chaque jour un peu plus. Séparé de sa mère depuis l’enfance, ce voyage n’a qu’un seul but : la retrouver.

PLEIN SUD Un film de Sébastien Lifshitz - Film Annonce

World Trade Center (dimanche 1er août)

Un autre long métrage à venir sur la plateforme est le drame d’Oliver Stone, World Trade Center. Avec Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal et María Bello, le film raconte les terribles événements qui ont eu lieu à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 au cœur du centre névralgique de New York. Les officiers de la police portuaire John McLoughlin et Will Jimeno s’y étaient rendus, comme ils le font tous les jours, sans savoir que ce jour-là, ils devraient trouver le courage d’aider les dizaines de personnes piégées dans les décombres.

World Trade Center Official Trailer #1 [HD] Michael Pena, Nicolas Cage, Oliver Stone

Sherlock Gnomes (dimanche 1er août)

Les plus jeunes membres de la famille pourront profiter du film d’animation Sherlock Gnomes, la suite de Gnoméo et Juliette, sur la plateforme. À cette occasion, les deux gnomes, les protagonistes du premier film, sont alarmés de constater que certains de leurs compagnons de jardin ont commencé à disparaître. Pour tenter de résoudre le mystère, ils contactent le détective secret, Sherlock Gnomes. Ensemble, ils commencent à enquêter pour découvrir qui a enlevé leurs amis.

SHERLOCK GNOMES | Bande-annonce (VF) | Au cinéma le 11 avril 2018 | Nickelodeon France

10 Cloverfield Lane (dimanche 1er août)

Sorti en 2016, 10 Cloverfield Lane débarque sur Netflix dimanche. Après une violente dispute avec son fiancé, Michelle (Mary Elizabeth Winstead) s’enfuit dans sa voiture, avec une valise qu’elle a préparée à la hâte. La jeune femme conduit de la Nouvelle-Orléans vers Lake Charles. À la radio, elle entend parler de mystérieuses surtensions qui provoquent des pannes de courant dans tout le pays, mais elle n’y prête pas attention. Sur une autoroute déserte, elle subit une violente collision avec un pick-up, qui la rend inconsciente.

Lorsqu’elle se réveille, elle se retrouve dans une cave, enfermée dans une sorte de cellule souterraine. Un homme étrange (John Goodman) l’a kidnappée. Mais ce kidnappeur excentrique prétend l’avoir sauvée du jour du jugement : en effet, une terrible attaque chimique a rendu la planète inhabitable. Dans l’abri se trouve également Emmett (John Gallagher, Jr), le jeune voisin d’Howard, un sympathique bricoleur qui l’a aidé à construire la structure.

Les autres films dispo cette semaine sur Netflix :