Netflix : les nouveautés films et séries cette semaine (Sex Education, Squid Game, Musclor…)

Nous avons eu ces dernières semaines la dernière saison de La Casa de Papel et de Lucifer, mais pour autant, Netflix continue de nous gâter puisque cette semaine nous aurons droit à la saison 3 de Sex Education mais aussi Musclor et les Maîtres de l’univers ou encore Squid Game. Côté films, nous aurons aussi de belles choses. Voici une sélection des meilleures nouveautés qui arrivent cette semaine du 13 au 19 semaine sur Netflix.

You VS Wild : Out Cold (14 septembre)

Bear Grylls est de retour pour une nouvelle aventure interactive palpitante à découvrir en famille. Après avoir survécu à un accident d’avion dans les montagnes enneigées, Bear, devenu amnésique, doit affronter les rigueurs de l’hiver pour sauver sa peau et celle de son pilote. Falaises vertigineuses, tunnels obscurs et animaux sauvages… le danger est omniprésent. Bear Grylls va avoir besoin de votre aide pour retrouver son ami et s’en sortir vivant.

Schumacher (15 septembre)

L’une des sorties films que vous pourrez voir sur la plateforme cette semaine est le documentaire Schumacher. Réalisé par Michael Wech, le film raconte, à travers les déclarations inédites de sa famille, comment s’est déroulée la vie du célèbre pilote de Formule 1, Michael Schumacher, depuis son accident de ski.

SCHUMACHER | Bande-annonce officielle | Netflix France

Détective Conan saison 1 (15 septembre)

Adapté du manga de Gosho Aoyama, l’anime “Detective Conan” suit Shinichi Kudo, un jeune détective qui, après avoir été empoisonné par de mystérieux hommes habillés en noir, prend l’apparence d’un garçon de 7 ans. A partir de ce moment, Shinichi se fait appeler Conan Edogawa et travaille sans relâche pour arrêter l’organisation et trouver un moyen de récupérer son corps.

Musclor et les maîtres de l’univers (16 septembre)

La série animée Musclor et les Maîtres de l’Univers arrive sur la plateforme de streaming cette semaine. Le reboot de la série animée populaire des années 1980 du même nom suit le prince Adam, qui découvre le pouvoir de Grayskull. Un pouvoir qu’il doit utiliser pour défendre Eternia contre le maléfique Skeletor.

Les Maîtres de l'univers : Révélation | Teaser officiel VF | Netflix France

Sex Education saison 3 (17 septembre)

Cette semaine a également été choisie par Netflix pour la sortie de la troisième saison de Sex Education. Dans la nouvelle série d’épisodes du drame avec Asa Butterfield, Emma Mackey et Gillian Anderson, Otis doit faire face à de nouveaux défis, notamment s’adapter aux règles imposées par le nouveau directeur du lycée, et à la naissance imminente de son frère.

Squid Game (17 septembre)

La fiction coréenne Squid Game est une autre des nouveautés qui s’ajouteront au catalogue de la plateforme dans les prochains jours. L’intrigue suit un groupe de personnes, n’ayant rien en commun, qui décident de s’inscrire à un jeu mystérieux, dont le gagnant remportera plus de 45 millions de dollars. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que ce qu’ils mettent en jeu, c’est leur propre vie.