Netflix : Les films à ne pas rater pour ce mois de juillet 2020

Plusieurs gros titres sont attendu ce mois de juillet sur Netflix. Notamment du côté des films comme The Old Guard, la suite de The Kissing Booth et bien d’autres encore.

C’est sûr donc que vous ne vous ennuierez pas ce mois-ci, si vous êtes déjà abonné à la plateforme de streaming vidéo. Donc, voici pour vous la liste des films à ne pas rater ce mois de juillet sur Netflix.

LES INCONTOURNABLES

Le 10 juillet : The Old Guard

Il s’agit d’une adaptation du roman graphique à succès de Greg Rucka. Un thriller SF qui suit l’histoire d’une mercenaire immortelle incarnée par CharlizeTheron et de sa bande qui met en scène MarwanKenzari (dans Aladdin), Harry Melling (dans Harry Potter), Matthias Schoenaerts ou encore ChiwetelEjiofor. Leurs pouvoirs ayant été révélés, ils doivent donc se battre contre leurs ennemis pour protéger les humains.

Le 24 juillet : The Kissing Booth 2

Les fans de comédie romantique seront ravis de retrouver les trois personnages Elle, Noah, et Lee dans The Kissing Booth 2. Cette adaptation du nouveau roman de Beth Reekles sorti en janvier dernier vous fera cette fois-ci vivre une histoire d’amour entre les deux personnages qui sont désormais éloignés l’un de l’autre. En effet, Noah part à Harvard et Elle retourne au lycée pour sa dernière année.

LES TEMPS FORTS

Le 3 juillet : Desperados

Une autre nouvelle comédie romantique prévue sur Netflix, mettant en scène NasimPedrad, révélée dans New Girl et Lamorne Morris, alias Winston Bishop dans la série.

On y suit l’histoire incroyable d’une jeune femme paniquée, accompagnée de ses amies, qui se précipite au Mexique pour tenter d’effacer un courriel qu’elle a envoyé à son nouveau petit ami.

14 juillet : On est ensemble

Un film documentaire de Stéphane De Freitas qui suit le parcours de ces héros anonymes qui aspirent à changer le monde. L’histoire de plusieurs femmes et hommes qui ont subi des violences et qui ne se sont pas résignés.

24 juillet : Animal Crackers

Animal Crackers est une comédie animée et magique dont les personnages sont interprétés par John Krasinski, Emily Blunt, Danny DeVito, Ian McKellen et Sylvester Stallone. On y suit l’histoire d’une famille qui doit utiliser une boîte magique de biscuits pour empêcher un cirque délabré d’être repris par leur mauvais oncle Horatio P. Huntington.