Netflix : les comptes inactifs seront automatiquement supprimés !

La nouvelle est tombée comme un couperet. En effet, la plateforme de streaming américaine, Netflix va supprimer automatiquement les comptes inutilisés tout au long de l’année.

C’est par l’intermédiaire de son responsable de l’innovation produit, Eddy Wu, que Netflix a annoncé cette décision. Les abonnements des clients n’ayant pas utilisé les services Netflix tout au long de l’année seront suspendus. Voici pourquoi.

Si vous êtes parmi les concernés par cette nouvelle mesure, vous avez surement dû recevoir un mail contenant une notification stipulant que si vous souhaitez conserver votre abonnement, vous devez le confirmer. Sinon, Netflix se chargerait de vous désabonner automatiquement.

Mais si c’est le cas, vous aurez toujours la possibilité de réactiver votre compte dans les 10 mois suivant la désactivation de votre profil. Si vous faites cela, les informations vous concernant seront entièrement restaurées.

Pourquoi une telle stratégie ?

Tout d’abord, si l’on tient compte des derniers chiffres de Netflix, cela n’est nullement préjudiciable pour eux. Avec 182 millions d’abonnés dans le monde, c’est la plateforme de streaming la plus rentable au monde actuellement.

Tout ce beau monde paie environ 10€ /mois pour leurs abonnements. Ce coût est susceptible de changer selon le pays, mais c’est le prix moyen qu’un utilisateur Netflix paye par mois. Ce qui fait donc à peu près 22 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel !

Toujours selon les propos relayés par Eddy Wu, les personnes inactives mais inscrites au service représente 0,5% des clients. C’est tout de même un chiffre d’affaire de 100 millions d’euros. En faisant l’impasse sur ces 100 millions d’euros, Netflix joue la carte de la communication. En effet, la plateforme, on « éjectant » les inactifs, se concentre ainsi sur le noyau dur de ses clients. Quitte à se délester d’un peu de revenus, Netflix soigne son image. Tout d’abord :

Cette action va permettre à Netflix d’avoir des abonnés 100% actifs sur la plateforme

Cela renvoie une image bienveillante (Netflix est une plateforme qui veille sur vous, ne payez pas pour rien)

Cette action va aussi inciter ceux qui ne regardent pas à confirmer à nouveau leurs abonnements.

En dernier lieu, cela démontre une confiance sans faille dans son système économique. En effet, se passer d’un revenu de 100 millions de dollars, ce n’est pas rien. C’est une vraie démonstration de force.

Un temps d’avance sur ses concurrents

Comparé à ses concurrents, Netflix est clairement dans une position dominante. La qualité en termes de service et de contenu prime sur les besoins d’argent de la société. Ses méthodes diffèrent de ceux des concurrents qui enferment les clients dans une boucle d’abonnement et de réabonnement et qui piègent au final le client.

Cette politique accorde une image positive à la marque. Pas de dépenses en trop, ni de services supplémentaires payants, payez une fois pour avoir accès à tout le contenu.

La méthode des concurrents est grandement mise en lumière par cette nouvelle politique de Netflix. Avec une qualité de service irréprochable et des contenus de qualités, Netflix s’impose de jour en jour comme un géant dans le paysage du streaming. En effet, une qualité du produit qui ne fait pas défaut attire forcément de nouveaux clients.

En ce sens, cette déclaration d’Eddy Wu renferme aussi une autre signification : Netflix aide ses clients à résilier leur abonnement. Une aide pour se désabonner et laisser la place à ceux qui suivent vraiment la plateforme. Une manière qui prouve que des clients libres de leurs choix sont des clients fidèles. En gros, cette annonce est une superbe communication de la part du géant américain.