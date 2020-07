Netflix : Leonardo DiCaprio au secours de Virunga

Barry Jenkins, qui a remporté un Oscar pour avoir coécrit son gagnant du meilleur film clair de lune, n’a pas fait de film depuis qu’il a écrit et réalisé la magnifique et déchirante adaptation de James Baldwin. Si Beale Street pouvait parler en 2018. Il travaille toujours dur pour adapter le Le chemin de fer clandestin dans une série télévisée pour Amazon, et maintenant il a été embauché pour une autre adaptation, cette fois par Netflix.

Jenkins écrira le scénario de Virunga, adaptation d’un long métrage en direct du documentaire de 2014 du même nom. Leonardo DiCaprio, qui a réalisé ce documentaire, est à bord de cette version en tant que producteur.

Deadline a annoncé la nouvelle de ce nouveau film de Barry Jenkins et Leonardo DiCaprio, ce qui nous fait souhaiter qu’ils collaborent dans une configuration différente. Leo n’agit généralement que pour de grands cinéastes, et Jenkins est absolument l’un des plus grands du domaine en ce moment – peut-être que ce projet mènera à une collaboration différente sur toute la ligne.

Leonardo DiCaprio sur le paysage du Congo

Mais cela ne veut rien enlever à Virunga, qui ressemble à une histoire vitale et respectueuse de l’environnement qui est proche et chère à tous les deux. Le film a remporté une nomination aux Oscars du meilleur documentaire après avoir été récupéré par Netflix, et il se concentre sur un parc national africain qui est menacé lorsque les sociétés pétrolières envisagent de forer dans cette région. Il suit principalement les voyages d’un groupe hétéroclite de gardes du parc qui se regroupent pour essayer de protéger la terre. Voici la bande-annonce:

Et voici le synopsis officiel: Les Virunga sont l’incroyable histoire vraie d’un groupe de personnes courageuses risquant leur vie pour construire un avenir meilleur dans une partie de l’Afrique oubliée dans le monde et un exposé captivant des réalités de la vie au Congo. Dans les profondeurs boisées de l’est du Congo se trouve le parc national des Virunga, l’un des endroits les plus bio-diversifiés au monde et abritant le dernier des gorilles des montagnes. Dans cet environnement sauvage mais enchanté, une petite équipe de gardes forestiers en difficulté – dont un ex-enfant soldat devenu garde forestier, un gardien de gorilles orphelins et un écologiste belge – protège ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO des milices armées, des braconniers et de l’obscurité forces qui luttent pour contrôler les riches ressources naturelles du Congo. Lorsque le groupe rebelle du M23 nouvellement formé déclare la guerre en mai 2012, un nouveau conflit menace la vie et la stabilité de tous et de tout ce qu’ils ont travaillé si dur pour protéger. Orlando von Einsiedel réalisé le documentaire, mais on ne sait pas encore qui pourrait finir par diriger cette nouvelle version. Voir aussi Matthew A. Cherry signe un accord avec Warner Bros. TV - / Film