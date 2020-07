Netflix Inde: 17 nouveaux titres révélés! Voici la liste complète

Netflix India a révélé 17 titres pour «And Coming Month», qui compte 8 nouveaux films et séries Web télévisées.

Y compris un garçon approprié, Ludo, Torbaaz, Raat Akeli hai, Dolly Kitty Aur Wo Chamakte Stars, Ginny Weds Sunny, Bombay Rose et Mismatch. Outre ceux énumérés ci-dessus, Netflix a également annoncé 9 autres titres dont la sortie est prévue, notamment Class of 83 et The Kargil Girl.

Point élevé:

—– Neuf autres appellations ont déjà été annoncées.

—— Le titre, acteur, est apparu à tout le monde pour la première fois.

—— Aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée.

Netflix a publié 17 appellations indiennes sur sa plate-forme pour les mois à venir, dont 6 nouveaux films et 2 nouvelles séries Web télévisées. Liste des films que nous avons Abhishek Bachchan et Rajkumar Rao Starrer «Ludo» qui présente également Aditya Roy Kapur, Pankaj Tripathi et une réunion «Dangal» de Fatima Sana Shaikh et Sanya Malhotra.

En dehors de cela, nous aurons les débuts en streaming de Sanjay Duty avec ‘Torbaaz’, Nawazuddin Siddiqui et Netflix India’s favorite lady Radhika Apte’s ‘Raat Akeli Hai’ ‘, Konkana Sen Sharma et le drame de Bhumi Pednekar « Dolly Kitty Aur Woh’ ‘, une comédie romantique mettant en vedette Yami Gautam et Vikrant Massey «Ginny Weds Sunny» et un film d’animation «Bombay Rose».

En contraste sur les émissions, nous avons «A Convient Boy» de Mira Nair, qui met en vedette Tabu et Ishan Khatter, et une romance atypique «Mismatched» qui met en vedette Rohit Saraf et Prajakta Kohli.