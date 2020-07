Netflix et Atresmedia développeraient la deuxième saison

‘Toy Boy’ est né comme l’un des paris les plus risqués d’Atresmedia pour son érotisme. Cependant, son passage sur Antena 3 ne lui a pas donné le soutien du public, récolte de données discrètes semaine après semaine. Contrairement à ce qui s’est passé avec son arrivée sur Netflix, où oui c’est devenu un succès, suivant un chemin similaire à celui de «La Casa de Papel».

Jesús Mosquera, protagoniste de ‘Toy Boy’

Précisément, cette voie similaire pourrait continuer à avoir lieu, car Avion à avion préparerait une deuxième saison pour ‘Toy Boy’, mais, cette fois, avec le soutien conjoint de Netflix et Atresmedia. Ceci a été avancé par Produ dans une interview avec César Benítez, le président et producteur de Plano a plano.

Benítez est le producteur de ‘Toy Boy’, une série née sous sa création et celle de Juan Carlos Cueto et Rocío Martínez Llano, également responsable du scénario des treize épisodes qui composent la première saison. D’un autre côté, Plane to Plane produit également «Servir et protéger» et est plongé dans le développement de la deuxième saison de «Valeria» pour Netflix.

C’est ‘Toy Boy’

‘Toy Boy’ est un thriller qui suit l’histoire d’Hugo, joué par Jesús Mosquera, un jeune et séduisant strip-teaseuse à la vie résolue jusqu’à une nuit, il se réveille à côté du cadavre du mari de Macarena, son amant et à qui Cristina Castaño donne vie. Entré en prison pour meurtre, il y rencontre des années plus tard Triana (María Pedraza), une avocate qui le relâchera avec des intentions cachées.