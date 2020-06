Netflix en juillet 2020: 60 films et émissions originaux, toutes les infos

– – –

Netflix a finalement déclaré tout ce qui entrait dans Netflix en juillet 2020, et cela va être un mois mouvementé – en particulier lorsque des films, séries et spéciaux originaux sont impliqués.

Après la sortie de 46 originaux distincts en juin, 60 films initiaux différents, spéciaux et saisons complètes d’affichages seront publiés en juillet.

Les premières sorties très attendues qui débuteront le mois prochain incluent la résurrection de Unsolved Mysteries, The Old Guard avec Charlize Theron, la première saison d’une émission de rêve Cursed avec Katherine Langford, ainsi que la prochaine période de The Umbrella Academy.

Il reste moins d’une semaine dans Netflix, et June a annoncé son programme de sorties pour juillet 2020.



Il faudra probablement un mois pour obtenir du contenu Netflix qui est nouveau, mais n’oublions pas que juin continue de l’être.



En fin de compte, il y a eu de nombreuses sorties fantastiques ce mois-ci dans lesquelles il y a une chance. Les faits saillants incluent les dernières saisons de 13 Reasons Why et Fuller House, année 5 de Queer Eye, une nouvelle saison de F est pour Family, période Marcella, la saison d’achat deux, la prochaine saison de cette série à succès The Politician, ainsi que l’introduction de Pokémon Journeys: La collection.



Vérifiez tout cela et bien plus encore dans notre tour d’horizon de l’émission et de chaque nouveau film Netflix qui a vu le jour en juin 2020.

Avec cela à l’écart, il est temps de nous concentrer sur les versions de juillet 2020 de Netflix – telles que les films spéciaux et originaux et les saisons de ficelle.

Parmi les ajouts initiaux du mois suivant, les faits saillants comprennent la reprise du Club des baby-sitters et des Mystères non résolus, chacun étant prévu, bien que selon des données démographiques différentes. Un tout nouveau film d’action à gros budget nommé The Old Guard sera présenté en avant-première le 10 juillet et ne mettra en vedette nul autre que Charlize Theron.

Katherine Langford joue le rôle principal dans une nouvelle série fantastique fascinante connue sous le nom de Cursed, qui débute en juillet, avec le thriller occidental JU-ON: Origins le mois prochain.

En plus de tout cela, la deuxième année de ce succès à succès The Umbrella Academy devrait être publiée le 31 juillet pour clôturer un mois massif pour Netflix.

Vous découvrirez les originaux de Netflix en première mondiale en juillet 2020 juste en dessous du calendrier. Nous avons également inclus des liens qui sont en ligne maintenant, afin que vous puissiez voir et voir ou lire plus. Si vous souhaitez voir tout ce qui va et vient juillet, y compris le contenu tiers, vous pouvez le découvrir.

Streaming 1er juillet

Chico Bon Bon: Singe utilisant une ceinture à outils: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

Deadwind: Saison Deux – NETFLIX ORIGINAL

Dites que je le ferais – NETFLIX ORIGINAL

Sous le soleil de Riccione – FILM NETFLIX

Mystères non résolus – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 2 juillet

Thiago Ventura: POKAS – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Warrior Nun – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 3 juillet

Le Club Baby-Sitters – FAMILLE NETFLIX

Cable Girls: Closing Season: Deuxième partie – NETFLIX ORIGINAL

Desperados – FILM NETFLIX

JU-ON: Origines – NETFLIX ORIGINAL

Survie du Sud – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 8 juillet

Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado – NETFLIX DOCUMENTARYStateless – NETFLIX ORIGINAL

Peut-il être amour? – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 9 juillet

Japon coule: 2020 – NETFLIX ANIME

The Protector: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 10 juillet

The Claudia Kishi Club – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les pieds sur terre avec Zac Efron – NETFLIX ORIGINAL

Les histoires épiques du capitaine Slip dans l’espace – FAMILLE NETFLIX

Salut y: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

O Crush Perfeito (relation au sujet du Brésil) – NETFLIX ORIGINAL

La vieille garde – FILM NETFLIX

Les Douze – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 14 juillet

Le commerce des drogues – DOCUMENTAIRE NETFLIX

À propos d’Est Ensemble (We’re One) – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Urzila Carlson: perdante surqualifiée – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Dark Wish – NETFLIX ORIGINAL

Gli Infedeli (The Warriors) – FILM NETFLIX

Conclusion de peau: avant et après – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 16 juillet

Affaire mortelle – FILM NETFLIX

Matchmaking indien – NETFLIX ORIGINAL

MILF – FILM NETFLIX

Streaming le 17 juillet

Boca a Boca (jeu de baisers) – NETFLIX ORIGINAL

Maudit – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 20 juillet

Ashley Garcia: Professional in Love – NETFLIX FAMILY

Streaming 21 juillet

Comment vendre des médicaments en ligne (rapide): Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Jack Whitehall: Je plaisante – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Cuisine de rue: Amérique latine – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 22 juillet

Panic Town: New York contre la mafia – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profitez du spectre – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Norsemen: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 23 juillet

Le film Larva Island – FAMILLE NETFLIX

Streaming le 24 juillet

¡Un cantar! (Sing On! Spain) – NETFLIX ORIGINAL

Craquelins d’animaux – FILM NETFLIX

Dragons: Rescue Riders: Keys of the Songwing – NETFLIX FAMILY



The Kissing Booth two – FILM NETFLIX

Ofrenda a la Tormenta – FILM NETFLIX

Streaming le 28 juillet

Last Chance U: Laney – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 29 juillet

The Hater – FILM NETFLIX

Dans les prisons les plus difficiles du monde: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 30 juillet

Transformers: Battle For Cybertron Trilogy – NETFLIX ANIME

Streaming le 31 juillet

Obtenez en fait – NETFLIX ORIGINAL

Latte et la pierre magique – NETFLIX FAMILY

Sérieusement célibataire – NETFLIX FILM

The Speed ​​Cubers – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Sugar Rush: Extra Sweet – NETFLIX ORIGINAL

The Umbrella Academy: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

