Netflix: des comparaisons ont été faites par Fuller House Stars à la fin de Full House

Fuller House revient pour son dernier lot d’épisodes lorsque la saison 5 revient pour la moitié arrière le 2 juin. La série a donné une nouvelle vie aux personnages de main de poker classiques, en apprenant avec la famille Tanner et leurs amis après près de 30 ans hors écran. Maintenant que la maison de Fuller s’approche également en profondeur, les stars Andrea Barber et Candace Cameron Bure, qui ont repris leurs rôles de Kimmy Gibbler et D.J. Tanner pour le renouveau de Netflix, partage ses réflexions sur ce qu’il souhaitait envelopper le tournage des deux émissions.

Fuller House: des comparaisons ont été faites par Fuller House Stars au revoir aux fins de Full House

En 1995, la dernière saison de Full House s’est terminée lorsque Andrea Barber et Candace Cameron Bure avaient 18 ans. La sitcom familiale avait évidemment joué un rôle énorme dans leur vie et a conduit à des amitiés qui pourraient se prolonger au fil des décennies jusqu’à ce que les deux se connectent avec le reste de leurs anciens membres de la distribution de Fuller House.

Man, avec la façon dont Candace Cameron Bure décrit la fin de la main de poker il y a toutes ces années, je peux totalement voir quelle proportion d’une expérience spéciale cela pourrait être. Bien que le spectacle ait fait partie intégrante de la vie de Cameron Bure jusqu’à cette époque, elle était consciente, même à l’époque, qu’elle avait bien plus de vie devant elle. De plus, elle serait prête à vivre ce point en tant qu’adulte, et les jeunes sont presque toujours excités par cette perspective au-delà de toute mesure.

Ainsi, alors qu’elle était triste que son temps sur la main de poker se termine, elle était bien plus excitée à l’idée de se produire le reste de sa vie. Cette fois-ci, cependant, Cameron Bure savait combien il avait été spécial d’être prêt à travailler à nouveau si étroitement avec ce groupe d’individus.

