Netflix définit le début de la saison 2 de THE UMBRELLA ACADEMY

Crédits: Netflix



Netflix The Umbrella Academy Saison 2 commencera à être diffusé le 31 juillet 2020, a annoncé le réseau lundi.

« Le 1er octobre 1989, sept humains extraordinaires sont nés. Le 31 juillet 2020, ils reviennent », lit-on dans la brève annonce.

La série en streaming est basée sur la série de bandes dessinées Dark Horse créée et écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Bá.

Voici le casting qui s’amuse tout en se distanciant social pour annoncer le lancement le 31 juillet.