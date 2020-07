Netflix commande la série préquelle «  The Witcher  » à propos du «  tout premier sorceleur  »

Netflix a commandé «The Witcher: Blood Origin» une série limitée de l’univers «The Witcher» qui racontera l’histoire du «tout premier Witcher».

« Blood Origin » sera une série limitée en six parties, en direct. Voici sa logique: Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine du tout premier Witcher, et les événements qui mènent à la «conjonction des sphères, »Lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Declan de Barra sera producteur exécutif et showrunner sur la série préquelle «The Witcher», avec le showrunner «The Witcher» Lauren Schmidt Hissrich également producteur exécutif.

Plus à venir…