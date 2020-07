Netflix commande «  Blood Origin  », la préquelle de «  The Witcher  »

Netflix veut continuer à profiter de l’un de ses paris les plus ambitieux tels que «The Witcher». Fiction, adaptation du célèbre jeu vidéo, verra comment votre univers se développe sous la forme d’un nouveau prequel, directement sur la plateforme de streaming. C’est Netflix lui-même qui a annoncé que travaillent sur «The Witcher: Blood Origin».

‘Le sorceleur’

La nouvelle histoire apporte des airs déjà connus à la franchise, puisque le showrunner et producteur exécutif sera Declan de Barra, qui est scénariste et producteur superviseur de «The Witcher». En outre, Lauren Schmidt Hissrich sera également productrice exécutive. «La première fois que j’ai lu les livres de« The Witcher », j’avais une question: À quoi ressemblait vraiment le monde elfique avant l’arrivée cataclysmique des humains?« demande Barra, qui assure que la préquelle » racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute, et surtout, révélera l’histoire oubliée du premier démoniste«

Andrzej Sapkowski, créateur de l’univers de ‘The Witcher’ à travers ses romans, augmente également la liste des responsables de « Blood Origin » en tant que consultant créatif. « C’est excitant de voir que le monde de ‘The Witcher’ – comme prévu depuis le début – est en pleine expansion. J’espère qu’il attirera plus de fans dans le monde de mes livres», explique l’écrivain.

Ce sera le prequel

« The Witcher: Blood Origin » nous prend de nombreuses années avant les événements de la série mère, en particulier Il y a 1200 ans. Ce monde elfique raconte une histoire perdue dans le temps: l’origine du premier sorcier et tout ce qui a conduit à la « conjonction des sphères » cruciale, date à laquelle les mondes des elfes, des hommes et des monstres ont cessé d’être séparés pour ne faire qu’un.