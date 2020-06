Netflix bat Air Force à la marque Space Force – / Film

Le consensus général autour de la nouvelle série comique de Netflix Force spatiale c’est que ce n’est pas très bon. Le public et les critiques semblent déçus par le retour de Steve Carell à la comédie télévisée, mais quoi que le spectacle manque de qualité, il pourrait compenser dans… les litiges. Parce qu’il semble que la vraie Force spatiale pourrait perdre sa marque de fabrique au profit de la fiction.

La véritable Space Force a été annoncée pour la première fois en mars 2018 et est rapidement devenue une punchline. Netflix a saisi cela, se mettant rapidement au travail sur un Force spatiale Série télévisée destinée à envoyer la vraie affaire. Et bien que la véritable Space Force ait pu venir en premier, THR dit: «le géant du streaming a déjoué le gouvernement américain pour sécuriser les droits de marque sur Force spatiale en Europe, en Australie, au Mexique et ailleurs », tandis que l’Air Force« ne possède qu’une demande d’enregistrement en instance aux États-Unis basée sur une intention d’utilisation. Cela signifie que le gouvernement fédéral a obtenu une place dans la file d’attente mais aucun droit de marque confirmé jusqu’à présent. »

Dans Netflix Force spatiale, «Un pilote décoré rêvant de diriger l’Air Force, le général quatre étoiles Mark R. Naird (Steve Carell) est mis au piège lorsqu’il se retrouve engagé pour diriger la sixième branche nouvellement formée des Forces armées américaines: la Force spatiale . Sceptique mais dévoué, Mark déracine sa famille et déménage dans une base éloignée du Colorado où lui et une équipe colorée de scientifiques et de Spacemen sont chargés par la Maison Blanche d’obtenir à nouveau des bottes américaines sur la lune et d’atteindre une domination spatiale totale . «

Pendant ce temps, la véritable Space Force se décrit comme «un service militaire qui organise, forme et équipe les forces spatiales afin de protéger les intérêts américains et alliés dans l’espace et de fournir des capacités spatiales à la force interarmées. Les responsabilités de l’USSF comprennent le développement de professionnels de l’espace militaire, l’acquisition de systèmes spatiaux militaires, la maturation de la doctrine militaire de la puissance spatiale et l’organisation des forces spatiales à présenter à nos commandants de combat. »

Bien sûr, très peu de gens vont confondre une comédie télévisée mal reçue avec une véritable branche de l’armée, mais il est quand même amusant de noter que Netflix a battu le vrai. De plus, on ne sait pas ce que le ministère de la Défense pourrait faire. Comme l’a ajouté THR:

Mais l’agression sur le front des marques n’a pas été une caractéristique du ministère de la Défense sous le président Trump – et le meilleur endroit pour en trouver la preuve peut être en ce qui concerne les enregistrements de marques de commerce de «Space Force» de Netflix. Bien que les États-Unis fonctionnent sur ce qu’on appelle un système d’enregistrement de marque «premier à utiliser», où la priorité est basée sur l’utilisation réelle dans le commerce plutôt que sur qui obtient d’abord le US Patent and Trademark Office, de nombreux autres pays opèrent sur une «première sur fichier ». Les dossiers montrent que Netflix soumettait des demandes de «Force spatiale» dans le monde dès janvier 2019. En d’autres termes, le ministère de la Défense a été surpris en train de dormir.

Le premier amendement devrait, en théorie, protéger Netflix de toute action en justice. Mais cela ne veut pas dire que le DOD n’essaiera toujours pas. Après les trois dernières années de l’administration Trump, rien n’est plus vraiment surprenant.

