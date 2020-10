Netflix augmente les prix des plans de streaming standard et premium – / Film

Netflix soit voit que les gens ont désespérément besoin de plus de contenu en streaming et savent qu’ils paieront pour cela alors que les salles de cinéma n’ont pas beaucoup de nouveautés à jouer, soit ils ne gagnent pas autant d’argent qu’ils le souhaiteraient, et sont vont obtenir ce qu’ils peuvent de leurs abonnés actuels. Le service de streaming augmentera les prix de ses plans de streaming standard et premium à partir de novembre.

The Wrap a des nouvelles sur Netflix augmentant les prix à partir de novembre. Le plan de streaming standard, qui permet aux abonnés de regarder jusqu’à deux flux à la fois en qualité haute définition, coûtera désormais 13,99 $ par mois. Pendant ce temps, le plan de streaming premium, qui permet aux abonnés de regarder jusqu’à quatre flux à la fois (y compris la possibilité de diffuser en 4K lorsque cela est possible) coûtera désormais 17,99 $ par mois. La nouvelle tarification entre en vigueur pour les clients actuels lors de leur prochain cycle de facturation, et quiconque s’inscrit à Netflix à partir d’aujourd’hui paiera ces nouveaux prix.

Cette dernière hausse de prix intervient après que Netflix a également augmenté les prix l’année dernière. À l’époque, il s’agissait de leur plus grande hausse de prix à ce jour, les plans de streaming standard et premium augmentant de 2 $ chacun. Cette fois, seul le plan de streaming premium 4K a augmenté de 2 $, tandis que le plan standard n’a augmenté que de 1 $, donc je suppose que cela aurait pu être légèrement pire. Bien que la hausse des prix puisse entraîner l’annulation de leur abonnement par certains, elle a certainement aidé l’action de Netflix à augmenter de 5% sur le NASDAQ hier, et je suis sûr que cela a chatouillé la fantaisie d’un certain Wall Street.

La raison de l’augmentation des prix pourrait être due au fait que le nombre d’abonnés de Netflix était inférieur aux attentes pour le troisième trimestre. Malgré le fait que la pandémie de coronavirus garde beaucoup plus les gens chez eux, Netflix n’a ajouté que 2,2 millions de nouveaux clients au troisième trimestre, après avoir projeté qu’ils gagneraient 2,5 millions supplémentaires en juillet. Certes, c’est après que Netflix a rassemblé 26 millions de nouveaux abonnés au premier semestre de l’année, donc ils ne se débrouillent pas vraiment mal.

Peut-être que la concurrence de streaming se développant grâce à l’arrivée de HBO Max et Peacock, certaines personnes sont plus frugales sur les services de streaming auxquels elles restent inscrites. Après tout, à ce stade, si vous vous abonnez à tous les principaux services de streaming, vous payez fondamentalement la même chose que si vous aviez un abonnement au câble régulier. Mais qui est assez fou pour faire ça? Ce n’est certainement pas moi. Nan. Je ne paie certainement pas pour tous ces services de streaming, puis je choisis de revoir Le bureau.

Pas moi.

Articles sympas sur le Web: