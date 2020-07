Netflix annule «The Chilling Adventures of Sabrina», qui clôturera sa quatrième partie

‘Chilling Adventures of Sabrina’ restera à l’espérance de vie moyenne de la série Netflix originale. La fiction encadrée dans l’univers ‘Riverdale’ a atterri sur le service américain fin 2018 pour réinventer la sorcière adolescente, et trois ans et quatre parties plus tard se termineront à l’automne 2020.

Gavin Leatherwood et Kiernan Shipka dans la quatrième partie de ‘Sabrina’

Cela a été confirmé par la plateforme de streaming, comme l’indique Deadline, promettant une dernière saison « terrifiante, sexy et surnaturelle ». La date des derniers épisodes n’a pas été confirmée, mais en réagissant à l’annulation de la série, le créateur de la même chose a révélé quand nous pouvons nous attendre au résultat: « Notre dernière aventure effrayante commence cet automne sur Netflix. Soyez attentifs. Je suis très fier de cette série et reconnaissant à tous ceux qui y ont travaillé. «

Le dernier opus comprendra huit épisodes, comme son prédécesseur, sortis en janvier de cette année. Kiernan Shipka sera une fois de plus à l’avant-garde de ce mélange éloquent de comédie, de drame et d’horreur, qui fermera ses portes menaçant Greendale du plus grand ennemi à ce jour, qui amènera les protagonistes à démontrer l’évolution vécue tout au long du parcours de la série.

Annulations doubles

Juillet est un mois fatidique pour les fans de la franchise Aguirre-Sacasa. Quelques jours avant l’annulation de «Les aventures effrayantes de Sabrina» C’est au tour de ‘Katy Keene’ de voir sa carrière frustrée après une seule saison sur The CW. Heureusement, celui qui reste debout est ‘Riverdale’, qui devra revenir à la normale avec une cinquième saison qui servira en même temps que la clôture de la quatrième – dont les derniers épisodes ont été amputés par le coronavirus – et comme le début d’un nouvelle aventure.