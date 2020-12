Netflix annonce l’aventure animale animée Back to the Outback – / Film

Netflix se dirige vers leur dernier film familial d’animation. Retour à l’Outback devrait sortir à l’automne 2021, et le service de streaming a annoncé l’impressionnant casting d’Australiens (et plus) qui prêteront leur voix au film sur un groupe hétéroclite de créatures les plus meurtrières d’Australie qui planifient une évasion audacieuse de leur zoo de l’Outback.

Netflix a annoncé l’arrivée prochaine de Retour à l’Outback dans un communiqué de presse officiel annonçant le casting de voix qui sera derrière l’assemblage de reptiles, d’araignées, d’insectes et d’autres créatures mortelles qui en ont marre d’être regardés par des humains qui pensent qu’ils ne sont que des monstres.

Isla Fisher mène le peloton en tant que Maddie, un serpent venimeux au cœur d’or qui fait équipe avec un lézard Thorny Devil assuré du nom de Zoe (Miranda Tapsell), une araignée velue et amoureuse nommée Frank (Guy Pearce), et un scorpion sensible appelé Nigel (Angus Imrie). Mais ils n’auront pas de facilité à s’échapper, car un koala mignon mais odieux nommé Pretty Boy (comédien musical Tim Minchin, qui fournira également des chansons originales) se joint à l’évasion, et il se trouve également être leur ennemi juré. À la poursuite est Eric Bana comme le gardien de zoo Chaz, accompagné de son mini-moi Chazzie (Diesel Cash La Torraca).

Le casting comprend également Rachel House (Thor: Ragnarok) comme Jacinta le grand requin blanc, chanteuse country Karl Urbain comme Doug le crapaud de canne, Celeste Barber comme Skylar the koala, Wayne Knight comme Phil l’ornithorynque, Aislinn Derbez comme Legs the redback spider, star de YouTube Lachlan Ross Power comme Tasmanian Dave, et Jacki Weaver comme Jackie le crocodile.

Retour à l’Outback sera dirigé par Clare Knight, qui a travaillé comme rédacteur sur Le film LEGO 2 et le Kung Fu Panda trilogie, et Harry Cripps, auteur de la comédie familiale australienne Pingouin Bloom, est derrière le script. Dans une déclaration officielle, Knight a déclaré:

«J’ai toujours été touché par des histoires de beauté cachée. Maddie est à la fois une beauté et une bête uniques, et présenter ce message dans la comédie est la cerise sur le gâteau.

Pendant ce temps, Cripps est heureux de présenter la nature sauvage d’Austraila et de peindre ces créatures sous un nouveau jour:

«Ayant grandi en Australie, j’ai passé beaucoup de temps dans les Blue Mountains, qui abritent de nombreux types de serpents et d’araignées, et je les ai toujours préférés aux adorables animaux en peluche, c’est donc un plaisir de faire un film où se trouvent les héros. ces petites créatures venimeuses mais belles. Ce film est une lettre d’amour à la faune australienne incroyablement diversifiée et unique. »

Daniela Mazzucato produit et Akiva Goldsman est producteur exécutif à travers ses Weed Road Pictures avec Greg Lessans, qui a développé l’histoire avec Cripps.

Malheureusement, seul le traitement du titre ci-dessus a été révélé, nous ne savons donc pas à quoi ressemblera cette aventure australienne. Espérons que cela ne ressemblera pas à un film de bonnes affaires conçu pour duper les grands-parents en achetant des films pour leurs petits-enfants.

Articles sympas sur le Web: