Netflix Android : bouton Supprimer de la ligne disponible dans l’application

L’enregistrement Netflix Continue Watching obtient la fonctionnalité que vous avez toujours souhaitée, la possibilité de modifier le fichier et de supprimer les écrans que vous ne prévoyez pas de revoir.

Un tout nouveau bouton Éliminer de la ligne sera disponible dans l’application Netflix pour Android lorsque vous choisissez un nom.

L’attribut sera transféré aux utilisateurs d’iPhone la semaine prochaine. Il n’est pas clair si l’édition Internet verra la même mise à niveau de Netflix.

Tout ce qui fonctionne sur le service de streaming ne vaut pas la peine d’être regardé, aussi bon que Netflix soit d’avoir autour. Heureusement, vous contrôlez la liste de lecture et vous pouvez choisir quand arrêter de regarder un film ou une émission de télévision que vous ne pouvez pas digérer.

Cependant, Netflix gardera en mémoire que vous ne l’avez pas terminé, et le titre restera dans ce menu Continue Watching qui vous permet de reprendre rapidement la lecture de tous les noms que vous n’avez jamais complétés.





Et bien sûr, il peut également envoyer un courrier électronique pour vous rappeler que vous n’avez pas terminé les affichages spécifiques. La fonctionnalité de visionnage continu est une performance de tout service de streaming, et Disney + en est l’exemple parfait.

Le service n’a permis que sa propre fonctionnalité de visualisation continue des semaines après le lancement officiel, ce qui permet à certains clients de garder un œil sur les progrès.

Le problème avec la ligne continue de voir Netflix est que l’entreprise ne vous permet pas d’éliminer les titres de la liste. C’est comme si Netflix ne veut pas comprendre que vous ne continuerez jamais à regarder certains films et émissions de télévision de cette liste. Ensuite, Netflix n’a besoin que de deux instants pour compter votre ménage comme ayant vu un nom. Mais Netflix vous permettra de supprimer des titres de la liste.

Nous savons depuis un certain temps que Netflix testait la fonctionnalité sur Android, et cela. Comme le montre la capture d’écran suivante, via The Verge, vous allez choisir un titre dans le segment Continuer à regarder, puis le supprimer.

Le menu qui apparaît vous permet également d’accéder aux informations concernant l’émission et à la liste des épisodes s’il s’agit d’une série télévisée.

L’option de menu Supprimer de la ligne n’apparaît que sur Android, malheureusement. Vous ne pourrez pas modifier la ligne Continuer l’affichage sur l’édition Web de Netflix. iPhone trouvera l’attribut.

Mais la plupart des gens ont probablement Netflix installé dans leurs smartphones et tablettes, et cela devrait être suffisant pour leur permettre de gérer la liste Continue Watching. Netflix cessera de me rappeler après que je les ai mis dans la liste que je n’ai jamais fini.

S’il y a une chose que vous pouvez effectuer sur le bureau, supprimez le contenu de l’activité de visualisation. Rendez-vous sur votre compte, choisissez votre profil, puis recherchez Voir l’activité. Cliquez sur Afficher et vous verrez une liste de toutes les choses que vous avez regardées. Vous pouvez choisir de masquer l’un d’eux hors de votre activité, mais ce n’est pas ainsi que vous commencerez à gérer vos files d’attente Netflix.