Netflix ajoute 10 millions de nouveaux abonnés

– – – Netflix a ajouté un flot de nouveaux abonnés au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a fourni des indices sur un successeur potentiel du PDG fondateur, Reed Hastings, qui, jeudi, a nommé Ted Sarandos, directeur du contenu de l’entreprise, en tant que co-PDG. Mais c’est la déception des investisseurs concernant les perspectives de nouveaux lecteurs qui a contribué à faire baisser le titre de 9% à 480,70 $ dans les échanges après les heures normales de bureau. Sarandos, qui a combiné Netflix il y a plus de 20 décennies, rejoindra également le conseil d’administration de Netflix. Ted a été mon compagnon pendant des décennies. Dans une convention vidéo post-bénéfice, Hastings a néanmoins déclaré qu’il avait l’intention de rester avec l’entreprise pour la prochaine décennie. Et ajouté que la configuration signifie que la paire fonctionnera comme des cadres «à plein temps», par opposition à deux PDG à temps partiel divisant le rôle. La société a enregistré 10,1 millions d’abonnés dans le monde au cours de l’intervalle d’avril à juin. Plus du triple de ce qu’il ajoute habituellement pendant cette période. L’augmentation annoncée jeudi avec les résultats du deuxième trimestre de Netflix a éclipsé le gain de 8,3 millions d’abonnés prévu parmi les analystes interrogés par FactSet. Netflix a terminé le mois de juin avec 193 millions d’abonnés dans le monde, dont 70 millions aux États-Unis et au Canada, son plus grand marché géographique. Près de 26 millions de ces abonnés ont rejoint Netflix au cours des six premiers mois de l’année – plus du double du montant par rapport à l’année dernière – depuis que la pandémie a réduit les déplacements et même les nuits en ville. Impact de COVID Cependant, Netflix Inc. a déclaré que la croissance de ses abonnés a commencé à ralentir après le «premier choc de COVID et des restrictions sociales». Après, il n’a inclus que 2 millions de clients de moins au cours des six derniers mois, comme pour toute l’année 2019. Il prévoit seulement 2,5 millions de nouveaux ajouts pour le trimestre en cours. La pandémie a fermé Hollywood. Limiter la capacité des studios de télévision et de cinéma à produire plus de divertissement pour alimenter Netflix et d’autres services de streaming de films. Cela peut limiter leur attrait si les téléspectateurs sont à court d’articles à regarder. Netflix a déclaré qu’il reprenait lentement la fabrication, principalement en Asie et en Europe, et que sa propre gamme 2020 restait intacte. https://worldtoptrend.com/2020/07/a-chance-to-win-netflix-lifetime-subscription/ Les retards de tournage signifient que les grands spectacles et les films prévus pour l’année prochaine pourraient sortir davantage au cours du prochain semestre 2021. Les dépenses des gens plus de temps à la maison en raison de la pandémie a «accéléré massivement le changement». De la télévision traditionnelle à la vidéo en streaming », a déclaré l’analyste d’eMarketer Eric Haggstrom dans un e-mail. Cela augure bien pour Netflix, le pionnier du streaming. «Même si les verrouillages sont assouplis et que de nouveaux concurrents commencent à faire évoluer leurs solutions. Netflix étendra son avance en tant que premier arrêt pour le divertissement. » Il prévoit que Netflix obtiendra un tiers des abonnés au streaming dans le monde en 2020. https://www.cosmopolitan.com/entertainment/music/a33367182/august-alsina-entanglements-song-jada-pinkett-smith-red-table-talk / – – –

