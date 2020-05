Netflix achète un théâtre égyptien à Hollywood après de longues négociations – / Film

Après plus d’un an de négociations, Netflix a conclu un accord pour acheter le site historique d’Hollywood Théâtre égyptien, marquant ainsi une étape importante dans les plans du géant du streaming à prendre au sérieux dans l’industrie cinématographique et, à terme, la domination mondiale.

Il y a plus d’un an, Netflix a entamé des conversations avec American Cinemathique pour acheter le théâtre égyptien historique sur Hollywood Blvd. Variety rapporte que le géant du streaming a finalement conclu l’accord pour acheter le théâtre à un prix non divulgué, rapprochant Netflix de son objectif de devenir un membre sérieux de la communauté cinématographique hollywoodienne et de trouver un lieu pour présenter ses prétendants aux prix pour faire le Conditions d’éligibilité de l’Académie.

Cependant, avant que Film Twitter ne se lève d’indignation à propos d’une institution hollywoodienne de longue date devenue une salle de projection Netflix glorifiée, le géant du streaming a annoncé que l’Égyptien restera la maison de l’American Cinemathique, et l’équipe de curation de l’organisation continuera de programmer du contenu sur fins de semaine. Netflix investira également dans la rénovation du théâtre et n’utilisera les installations que pour des événements spéciaux, des projections et des premières au cours de la semaine.

« Le théâtre égyptien est une partie incroyable de l’histoire d’Hollywood et a été chéri par la communauté cinématographique de Los Angeles pendant près d’un siècle », a déclaré Scott Stuber, directeur de Netflix Films. « Nous sommes honorés de nous associer à l’American Cinematheque pour préserver l’héritage légendaire du théâtre et continuer à offrir des expériences cinématographiques remarquables au public. Nous sommes impatients d’élargir la programmation du théâtre d’une manière qui profitera aux amateurs de cinéma et à la communauté. »

« La Cinémathèque américaine a eu l’honneur de ramener l’Égyptien à la vie en 1998, et avec Netflix, nous sommes ravis de poursuivre cette gestion en la restaurant une fois de plus pour une nouvelle génération de cinéphiles pour faire l’expérience de films sur grand écran », a ajouté Rick Nicita, présidente de l’American Cinematheque. « Le théâtre égyptien reste notre maison à Hollywood et nous sommes reconnaissants à la ville de Los Angeles et au procureur général de l’État de Californie alors que nous acceptons cette opportunité incroyable qui profitera grandement à la cinémathèque américaine. »

L’Egytpian est l’un des plus anciens théâtres des États-Unis, établi en tant que «palais du cinéma» glamour en 1922 lorsqu’il est devenu le site de la toute première première du film d’Hollywood (pour Robin des Bois en 1922). Le théâtre a été fermé en 1992 avant que l’American Cinemathique ne se précipite pour acheter l’Egyptien à la ville pour 1 $, à condition qu’il soit nommé un monument historique « restauré dans sa grandeur d’origine ». Il a rouvert ses portes en 1998 après que Cinemathique a achevé une rénovation de 12,8 millions de dollars. Mais Cinemathique est une organisation à but non lucratif, et ses fonds se sont épuisés ces dernières années. Cette acquisition sera avantageuse pour les deux, car Cinemathique continuera de programmer des films au cours des week-ends et Netflix aura un lieu pour projeter ses candidats sans avoir à faire la guerre à AMC ou Regal à nouveau.

