Netflix achète le théâtre égyptien à Hollywood

Netflix a déjà acheté un théâtre à New York, et maintenant ils en ajoutent un sur la côte ouest. Ils ont conclu un accord pour acquérir le théâtre égyptien à Hollywood, franchissant une étape importante pour devenir un acteur majeur de la communauté cinématographique hollywoodienne, où ils tentent de faire des progrès depuis un certain temps. L’accord pour le streamer d’acheter le théâtre est en cours depuis près d’un an, selon Variety, qui a rapporté la nouvelle. Le bâtiment lui-même a été ouvert en 1922 par Sid Grauman. Le théâtre a accueilli la toute première première hollywoodienne pour un film, Robin des Bois, en 1922. Il a été un point de repère dans la ville depuis que Netflix a également annoncé que le théâtre continuerait d’être la maison de la Cinémathèque américaine et de ses conservateurs.

Netflix se soucie de la conservation plus que vous ne le pensez

« Le théâtre égyptien est une partie incroyable de l’histoire d’Hollywood et a été chéri par la communauté cinématographique de Los Angeles pendant près d’un siècle », a déclaré Scott Stuber, directeur de Netflix Films. « Nous sommes honorés de nous associer à l’American Cinematheque pour préserver l’héritage légendaire du théâtre et continuer à offrir des expériences cinématographiques remarquables au public. Nous sommes impatients d’élargir la programmation du théâtre de manière à bénéficier à la fois aux amateurs de cinéma et à la communauté. »

Netflix a fait un excellent travail au cours des deux dernières années, s’établissant en tant qu’ambassadeur de l’industrie cinématographique dans son ensemble, et encore moins en tant qu’entité qui veut travailler pour préserver l’histoire du film. Comme toute entreprise géante, les gens sont sceptiques, mais si vous prenez du recul et regardez leurs mouvements, ils ont prouvé qu’ils étaient prêts à tendre le cou à l’industrie de diverses manières. Bien sûr, ils utiliseront le théâtre comme salle de projection de leurs films pour leur gain, mais cela signifie également que le bâtiment reste, et la Cinémathèque américaine peut continuer son travail.

