Netflix a corrigé l’erreur de retour dans le futur, selon Writer

Astucieux Retour vers le futur les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour prendre exception d’une scène éditée à partir de la version en streaming de Partie II (1989) sur Netflix. La scène en question s’est produite lorsque Marty (Michael J. Fox) est revenu en 1955 pour voler son almanach sportif de 2015 au jeune Biff (Tom Wilson). À l’extérieur, sur le terrain du lycée, lors de l’Enchantment Under the Sea Dance, Marty a suivi le principal Strickland (James Tolkan) à son bureau après avoir cru avoir confisqué le livre à Biff. Après avoir accidentellement écrasé sa main dans une tentative d’arracher l’almanach du bureau de Strickland, le principal l’a laissé tomber dans la poubelle et a quitté son bureau. En ramassant le livre, Marty découvrit sous la couverture de l’almanach un magazine risqué appelé « Oh La La ». La version Netflix au moment de l’édition a passé le cap. Scénariste Bob Gale s’est entretenu avec le Hollywood Reporter pour demander aux fans de jouer avec facilité sur le streamer et de ne pas leur en vouloir pour l’erreur honnête.

Assainir l’air sur Retour vers le futur Partie II

« La faute en revient à Universal qui a en quelque sorte fourni à Netflix une version éditée du film », a déclaré Gale. « J’ai appris cela il y a une dizaine de jours d’un fan aux yeux d’aigle et j’ai fait rectifier l’erreur par le studio. La version en cours d’exécution est la version originale non censurée, non éditée. » L’écrivain a expliqué comment le studio avait raté leur erreur. « Apparemment, c’était une version étrangère que ni le réalisateur Robert Zemeckis je ne savais même pas qu’il existait, pour un pays qui avait un problème avec la «couverture du magazine Oh La La». J’ai demandé au studio de détruire cette version. Pour info, Netflix n’édite pas de films – ils n’exécutent que les versions qui leur sont fournies. Ils sont donc irréprochables. Vous pouvez diriger votre colère chez Universal, mais je pense qu’ils seront beaucoup plus prudents à l’avenir – et avec « l’avenir ». «

Le post Netflix a corrigé l’erreur Retour vers le futur, Writer Says est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook