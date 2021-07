Netflix : 6 animés à regarder si vous avez aimé Nos mots comme des bulles

Nos mots comme des bulles ou « Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru » est un film dramatique japonais qui raconte l’histoire d’un adolescent introverti nommé Cherry qui préfère s’exprimer à travers des poèmes haïku japonais. Bien qu’il reste la plupart du temps à l’écart, une rencontre fortuite avec Smile, une fille timide, change sa vie et mène à un été inoubliable d’aventure et de découverte de soi.

L’histoire réconfortante des deux adolescents a touché le cœur des téléspectateurs du monde entier, et si la prémisse vous a également touché, nous avons quelques recommandations pour vous. Ces films similaires à Nos mots comme des bulles (Words Bubble Up Like Soda Pop) sont disponibles en streaming sur des plateformes telles que Netflix ou Amazon Prime.

6. Silent Voice (2016)

SILENT VOICE Bande Annonce VF (EXCLUSIF, 2018) Animation Japonaise

Shouya Ishida, un élève du primaire irresponsable, aime taquiner ses pairs, mais parfois il dépasse les bornes. Ainsi, lorsque Shouko Nishimiya, une fille sourde, est transférée dans son école, lui et ses amis ne se retiennent pas. Ils font de chaque instant de sa vie un cauchemar, forçant sa mère à intervenir, à porter plainte et à emmener sa fille dans une autre école. Bien que d’autres étudiants soient également cruels envers Shouko, tout le blâme tombe finalement sur Shouya, et ses amis décident de prendre leurs distances avec lui.

Quelques années plus tard, alors qu’il était lycéen en troisième année, il est toujours coincé dans le temps comme s’il payait pour les torts qu’il a commis il y a toutes ces années. Shouya rend son intention encore plus claire alors qu’il poursuit Shouko à la recherche de la rédemption afin qu’il puisse enfin avoir la paix. « A Silent Voice » n’est pas une histoire d’amour typique comme Nos mots comme des bulles, car elle approfondit des problèmes urgents comme l’intimidation et la santé mentale. Cependant, les fans de ce dernier devraient toujours le regarder car les protagonistes des deux malgré leurs différences finissent par tomber amoureux l’un de l’autre. Silent Voice est dispo à la location ou à l’achat en VOD sur Orange VOD

5. Your Name. (Kimi no Na wa.) (2016)

YOUR NAME - Bande Annonce VF - Au cinéma le 28 décembre

Taki Tachibana et Mitsuha Miyamizu sont aux antipodes et vivent des vies très différentes. Alors que le premier habite la capitale animée du Japon, Tokyo, le second vit à la campagne et rêve d’avoir la vie de Taki. Comme on dit, vous devez faire attention à ce que vous souhaitez, et cela ne peut pas être plus vrai pour Mitsuha, qui se réveille mystérieusement un matin sous le nom de Taki Tachibana. Pendant ce temps, Taki prend sa place à la campagne sous le nom de Mitsuha.

Réalisant qu’il n’y a pas d’autre moyen de trouver des réponses que de se chercher, les adolescents désemparés se lancent dans un voyage qui change leur façon de voir la vie. Bien que la prémisse de Your Name. a peu de similitudes avec Nos mots comme des bulles, les fans qui recherchent une histoire réconfortante avec une tournure unique devraient essayer le premier. Your Name. est dispo en streaming sur Netflix et Amazon Prime Video.

4. Si tu tends l’oreille (1995)

Shizuku Tsukishima, une adolescente ordinaire de 14 ans, découvre qu’un garçon nommé Seiji Amasawa a des goûts littéraires assez similaires à ceux d’elle. Contrairement à la plupart des gens, elle décide de chercher ce garçon et le trouve heureusement dans un magasin d’antiquités. Les deux se sont immédiatement entendus, mais lorsque Seiji partage ses rêves et ses aspirations avec elle, Shizuku ressent un vide dans son cœur.

Elle se rend compte qu’elle a trouvé sa véritable vocation et, avec l’aide de Seiji, se lance dans une quête de découverte de soi. Si vous souhaitez vous en tenir aux thèmes de l’amour et de la découverte de soi tout en explorant certains des films d’animation classiques des années 90, alors vous devriez probablement ajouter Si tu tends l’oreille à votre liste d’animés à regarder. Si tu tends l’oreill est dispo en streaming sur Netflix.

3. The Garden of Words (2013)

The Garden Of Words - Bande-annonce

Takao Akizuki, un cordonnier en herbe, rencontre une belle femme nommée Yukari Yukino dans un jardin. Elle attire instantanément son attention et deux commencent à parler après que Takao propose de fabriquer ses chaussures. Leur rendez-vous devient vite une routine, et ils continuent à se rencontrer tout au long de la saison des pluies. Cependant, les luttes personnelles de Takao et Yukari commencent bientôt à jeter une ombre sur leur relation, et à la fin de la saison des pluies, ils se rendent compte qu’ils devront prendre un appel difficile. The Garden of Words raconte une histoire d’amour réconfortante que les fans de Nos mots comme des bulles ne devraient pas manquer.

2. Josée, le tigre et les poissons (2020)

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS Bande Annonce (Animé, 2021)

Le film romantique sur le passage à l’âge adulte suit Tsuneo, un étudiant qui rêve de plonger dans les eaux tropicales au Mexique et d’étudier à l’étranger. Malheureusement, il n’a pas assez d’argent pour poursuivre ses rêves, alors quand une femme lui propose de l’embaucher pour s’occuper de sa petite-fille paraplégique nommée Josée, Tsuneo n’y pense pas à deux fois.

Il ne sait pas qu’il finira par nouer une relation profonde avec Josée, et les deux ensemble s’aideront à trouver plus de sens à leur vie. « Josée, le tigre et les poissons est une expérience réconfortante de découverte de soi et d’amour que les fans de Nos mots comme des bulles adoreront certainement. Josée, le tigre et les poissons est sorti en salles en France le 16 juin 2021.

1. Je veux manger ton pancréas (2018)

[Trailer] Je veux manger ton Pancréas

“Kimi no Suizou wo Tabetai” ou Je veux manger ton pancréas suit Haruki Shiga, un protagoniste introverti et distant dont la vie tourne autour des livres. Un jour, il tombe sur le journal secret de sa camarade de classe Sakura Yamauchi intitulé « Vivre avec la mort ». Pour une raison quelconque, elle choisit de partager qu’elle souffre d’une maladie pancréatique en phase terminale et ne vivra pas longtemps.

Bien que Haruki ne soit initialement pas perturbé par son état, au fil du temps, lorsque les deux apprennent à se connaître, il apprend à savourer chaque instant vraiment et tombe amoureux d’elle. Les personnes qui aiment l’histoire de Cherry et Smile apprécieront probablement Je veux manger ton pancréas, car le protagoniste des deux passe par un voyage similaire de réflexion et de changement. Je veux manger ton pancréas est dispo en streaming sur Netflix.