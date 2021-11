Netflix : Ces 4 séries qui arrivent en décembre vont ravir les abonnés

Netflix a déjà fixé le calendrier des premières qui arriveront sur la plateforme en décembre et les nouvelles saisons des séries les plus populaires auprès des fans commencent à susciter l’inquiétude.

Il est temps de jeter un coup d’œil aux séries qui termineront l’année 2021 dans le monde entier sur Netflix. La fin de l’année s’annonce passionnante avec les nouvelles saisons de certaines des séries les plus lucratives de Netflix et, en fait, un calendrier de fin d’année exclusif.

La dernière partie de La Casa de Papel

La Casa de Papel touche à sa fin. Les membres de la bande dirigée par Le Professeur, reviendront une dernière fois le 3 décembre 2021 via la plateforme de streaming Netflix, lorsque seront diffusés les cinq derniers épisodes du drame policier espagnol qui a fait vibrer des millions de fans dans le monde entier. La série est clairement dans le Top 1 des séries les plus attendues.

Perdus dans l’espace Saison 3

La série a été renouvelée par Netflix en mars de l’année dernière pour sa troisième et dernière saison. Plus d’un an s’est écoulé depuis et les fans attendent depuis assez longtemps. Cependant, il y a enfin de bonnes nouvelles.

Netflix a publié mercredi 6 octobre une photo offrant un aperçu de la nouvelle saison de Perdus dans l’espace, annonçant en même temps que le troisième et dernier volet de la série de science-fiction sera enfin diffusé le 1er décembre 2021.

TUDUM : un événement mondial dédié aux fans VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

The Witcher Saison 2

Les détails de l’intrigue de la saison 2 de The Witcher sont encore rares, mais on s’attend à ce qu’elle s’étende sur les intrigues des trois personnages les plus importants. Alors que Ciri continue d’apprendre à connaître ses pouvoirs, Geralt doit passer du statut de loup solitaire à celui d’assistant pour la guider dans son voyage et lui apprendre un peu de sorcellerie.

Il y a de nombreux chemins qui pourraient être pris pour l’adaptation de The Witcher par Netflix, cependant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quel chemin a été finalement choisi pour la série lorsqu’elle sera lancée sur la plateforme de streaming le 17 décembre.

Cobra Kai Saison 4

Dans le cadre de TUDUM, l’événement mondial des fans au cours duquel Netflix a dévoilé samedi plusieurs nouveautés dans sa gamme de contenus, les premières images de la quatrième saison de Cobra Kai, qui sortira le 31 décembre, ont été dévoilées.

Lors de la transmission effectuée par le géant du streaming, les acteurs de la série qui explore l’univers de Karate Kid plus de trois décennies après les événements narrés dans le film original ont participé à un clip amusant dans lequel ils étaient chargés d’obtenir les premières images de la nouvelle saison pour l’événement Netflix.